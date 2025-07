Cartagena abre la puerta a la transformación digital sin coste para pymes

Miércoles, 2 de julio 2025, 00:02 | Actualizado 11:28h. Comenta Compartir

El pasado 25 de junio, Cartagena vivió una jornada excepcional dedicada a la innovación, la tecnología y, sobre todo, a la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas. El Club de Oficiales fue el escenario del encuentro 'Cartagena Digital', organizado por ENAE Business School en colaboración con AJE Cartagena y el CEEIC, donde profesionales se reunieron para explorar las posibilidades que la inteligencia artificial (IA) ofrece hoy, poniendo el foco en cómo la digitalización ya no es una opción futura, sino una necesidad presente.

Durante el evento se compartieron herramientas útiles, casos reales y experiencias concretas para que los asistentes pudieran visualizar con claridad cómo aplicar la IA en su día a día profesional. Fue una invitación directa a dar el paso hacia una gestión más eficiente, automatizada y orientada al crecimiento, en nuestra edición 30ª Cartagena que dará comienzo el 10 de septiembre en el Auditorio El Batel.

La jornada, guiada por tres referentes en el sector: Sergio Montes, director del programa GDP; Anselmo Ríos Martínez, CEO de Redflexión Consultores; e Inmaculada Bas, moderadora del evento y caso de éxito empresarial, compartieron experiencias, aprendizajes y claves para aplicar la IA de forma inmediata en cualquier negocio.

En palabras de Pablo Nario, presidente de AJE Cartagena, «la formación que vamos a recibir es totalmente imprescindible, no hay nada más importante ahora mismo que estar actualizado y poder trabajar y tener como herramienta la inteligencia artificial. El evento que presenciamos me convenció completamente. Ya incluso antes era consciente de la importancia de la IA, pero con profesionales impartiendo esta materia desde ENAE, no hay mejor forma que introducirse».

Por su parte, Inmaculada Bas, quien moderó la sesión, afirmó: «Tuve el honor de moderar una sesión en la que no solo se habló de Inteligencia Artificial como concepto, sino de su aplicación real en la toma de decisiones, en la eficiencia de los procesos y en la evolución del liderazgo directivo. Fue una experiencia enriquecedora, con un público participativo y un enfoque muy práctico. La ponencia de Anselmo Ríos aportó una visión clara y directa sobre cómo las organizaciones pueden y deben transformar sus modelos de negocio. Y la presentación del programa Generación Digital Pymes por parte de Sergio Montes dejó patente que ENAE está a la vanguardia en formación ejecutiva, respondiendo con propuestas concretas a los desafíos de la era digital».

Durante su intervención, Anselmo Ríos destacó ejemplos prácticos y casos de éxito en España para ilustrar cómo automatizar procesos mediante inteligencia artificial, ofreciendo una ponencia técnica que despertó gran interés y abrió la puerta a nuevas oportunidades en el ámbito empresarial.

Finalmente, desde las instituciones que respaldan el desarrollo digital local, Miguel Martínez Bernal, presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, destacó: «Queremos agradecer y mostrar nuestro firme compromiso para impulsar la digitalización del tejido empresarial de Cartagena. Eventos como este son una oportunidad clave para avanzar juntos hacia un futuro más competitivo y tecnológico. Llega a nuestras puertas un programa excelente respaldado por una entidad como ENAE, y sin coste, que no podemos dejar pasar».

Se cerró la jornada con un espacio de conversación y un buen vino entre los asistentes, que permitió seguir compartiendo ideas, resolver dudas y generar conexiones profesionales.

Este programa GDP de ENAE Business School es una formación totalmente subvencionada, dirigida a directivos y mandos intermedios de pymes con entre 10 y 249 empleados. El programa, financiado por fondos Next Generation EU, se centra en desarrollar competencias digitales esenciales –estrategia y marketing digital, gestión de datos, ciberseguridad, liderazgo y automatización– y en ayudar a cada empresa a diseñar e implementar un Plan de Transformación Digital personalizado.

Gracias a este enfoque práctico, más de 1.200 profesionales y 700 empresas de la Región de Murcia han iniciado su proceso de transformación digital gracias al programa Generación Digital Pymes.

Si te perdiste esta oportunidad, hay buenas noticias: la 30ª edición del Programa GDP arrancará el próximo 10 de septiembre en Cartagena, con modalidad mixta (presencial y online) y plazas limitadas. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 27 de julio y pueden participar hasta dos profesionales por empresa.

Es una oportunidad exclusiva para dar el siguiente paso hacia una pyme más innovadora, ágil y competitiva. Si tu pyme quiere dar un salto real hacia el futuro digital, ¡esta es la oportunidad!

El Programa Generación Digital Pymes, está financiado por la Unión Europea, fondos 'Next Generation EU' y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y apoyado por el Ministerio de Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) y EOI.

Más información: https://www.enae.es/gdp