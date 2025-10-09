Yolanda Díaz anuncia la ampliación del permiso por fallecimiento a diez días

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció esta mañana la ampliación de los permisos por fallecimiento hasta 10 días. «Nadie ... puede ir a trabajar a los dos días del fallecimiento de un padre, una madre, un hijo o un amigo», señaló Díaz. Además, el Ministerio también trabaja en la creación de un nuevo permiso para cuidados paliativos.

En la actualidad, el permiso por fallecimiento recogido en el Estatudo de los Trabajadores es de dos días que aumenta a cuatro si se requiere de desplazamiento. Algunos convenios colectivos dan un plazo más amplio. «Uno de los problemas de España respecto a la productividad es que se obliga a la gente a trabajar en condiciones que no son favorables», advirtió la vicepresidenta segunda. «Nadie puede trabajar bien a los dos días de fallecer un ser querido», apostilló en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

En las próximas semanas, anunció Díaz, el Ministerio de Trabajo lanzará un Real Decreto Ley que permita ampliar el permiso por fallecimiento y la creación de la nueva ausencia justificada al trabajo para permitir a los familiares acompañar en cuidados paliativos.