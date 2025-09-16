La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. Eduardo Parra

Los sindicatos, contra la «inacción» del Gobierno: «Es prioritario negociar la subida salarial de los funcionarios»

Los representantes de los trabajadores amenazan con retomar las movilizaciones si continúa el silencio del departamento de Óscar López

José A. González

José A. González

Martes, 16 de septiembre 2025, 10:40

El malestar entre los sindicatos que representan a la función pública sigue en aumento. La negociación salarial es, probablemente, la reivindicación prioritaria para los más ... de tres millones de empleados públicos, pero cada vez se suman más cuestiones: la regulación de la jubilación parcial, la clasificación profesional de estos trabajadores, la jornada de 35 horas y, por último, la reforma del sistema de oposiciones para acceder a uno de estos puestos. Todos estos temas están sobre la mesa, pero siguen encallados sin lograr avances.

