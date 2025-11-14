No habrá sanciones inmediatas por incumplir con los riesgos de la empleada de hogar

La Inspección de Trabajo no comenzará a multar de forma inmediata a las familias que no hayan cumplido con la nueva obligación que entró este ... viernes en vigor: haber realizado la evaluación de riesgos laborales de sus empleadas de hogar y, en caso de necesitarlo, tomar las medidas de prevención y mejora que se requieran para evitar accidentes domésticos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha dado un margen mayor para adecuarse a la nueva ley impulsada desde su ministerio y ha dado orden a los inspectores de no sancionar en el corto plazo, según confirmaron a este periódico fuentes de su departamento.

La razón de este margen mayor de los seis meses decretados se debe a que desde el pasado miércoles, cuando apenas faltaban dos días para que entrara en vigor esta ley, la web habilitada desde el pasado mes de mayo por el ministerio para cumplir de forma fácil y gratuita con este trámite se cayó y, a día de este viernes seguía sin estar accesible para aquellos hogares que lo necesitaran. Este fallo informático que en un primer momento se pensó que era debido a un colapso por la avalancha de solicitudes que se conectaron al mismo tiempo, finalmente resultó ser un «ataque malicioso provocado por una serie de bots automatizados que habrían sobrecargado artificialmente la plataforma», según denunció Trabajo.

Por ello, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo quiso lanzar este viernes un mensaje de calma a las cerca de 350.000 familias que en teoría están obligadas ya a tener este plan de prevención firmado: «La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, conocedora de esta última incidencia en el sistema y de las dificultades que ocasiona, la tendrá en cuenta cuando, en su caso, haya que proceder a sanciones», escribió en un mensaje en la red social X.

Además, recalcaron que no se trata del «último día» para hacerlo y que esta aplicación, en el momento en que se consiga reestablecer el servicio, se podrá seguir utilizando para hacer la evaluación de riesgos. A su vez, aprovecharon para avisar de que tras completar el formulario, no es necesario presentarlo en ningún organismo oficial, sino únicamente entregarlo firmado a la empleada de hogar y conservar una copia en el domicilio.