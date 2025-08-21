La incorporación de los jóvenes al mercado laboral solo cubrirá un tercio de las jubilaciones en la próxima década

No hay relevo generacional. El desafío demográfico al que se enfrenta España por la baja natalidad, el envejecimiento de la población y la fuga de ... talento cualificado está ampliando la brecha entre el número de jubilados y el de trabajadores que deben pagar estas pensiones a pasos agigantados. En la próxima década se jubilarán 5,3 millones de personas pero solo 1,8 millones de jóvenes entrarán se incorporarán al mercado laboral. Es decir, que solo se cubrirán un tercio de estas salidas, según un informe de la Fundación Adecco.

Estas proyecciones de nuevos trabajadores se han realizado a partir de los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) teniendo en cuenta que actualmente hay en España 4,8 millones de personas de entre 6 y 15 años y que la tasa de actividad para los menores de 25 años es del 37,8%. Por lo tanto, dentro de diez años, de estos 4,8 millones, 1,8 millones pasarán a formar parte de la población activa. Este número contrasta de forma significativa con las 5,31 millones de personas de 55 años o más, la generación del 'baby boom' que abandonarán la actividad laboral en ese mismo periodo.

Con este panorama como telón de fondo, el fenómeno migratorio y la incorporación de fuerza laboral con menos presencia en el mercado laboral como pueden ser mujeres, trabajadores sénior y personas con discapacidad, serán cruciales para paliar este vacío de cotizaciones.

A pesar de que entre 2026 y 2035 llegarán a España 4,6 millones de extranjeros según estas previsiones, de los que aproximadamente un 80% estará en edad laboral y el 70% buscará activamente empleo –contribuyendo a cubrir vacantes–, el estudio pone de manifiesto que , «persiste un desajuste entre las competencias disponibles y los perfiles de muchos puestos que quedarán libres tras las jubilaciones», apunta Adecco.

Talento migrante y sénior

Según los autores del estudio, no siempre se reconoce el talento migratorio o no se aprovechan plenamente estas capacidades por barreras de homologación, idiomáticas o de acceso y muchas salidas se concentran en ocupaciones de alta cualificación y experiencia por lo que la migración no basta por sí sola.

«Debemos cualificar y recualificar al talento, autóctono y migrante, con políticas activas ambiciosas: formación digital y técnica, homologación ágil de títulos, acreditación de competencias y combatiendo la discriminación laboral», afirma Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco y director de Sostenibilidad de The Adecco Group. A su juicio, solo así se conseguirá una integración plena y alineada con las necesidades del mercado.

Otra de las claves que subraya el informe es la necesidad de «retener y reenganchar» a los mayores de 50 años mediante fórmulas laborales flexibles. «En un país con déficit de relevo, discriminar por edad es un completo contrasentido que supone excluir a más del 35 % de la población activa y desperdiciar competencias clave como la experiencia, la madurez o el conocimiento acumulado. En este sentido, promover la capacitación de estos trabajadores senior, especialmente en competencias digitales y adaptadas al nuevo entorno laboral, es imprescindible para reactivar su empleabilidad», apostilla Mesonero.

Pero más allá de estas dos palancas, la Inteligencia Artificial (IA) y la automatización pueden absorber parte del vacío de capacidad que deja el envejecimiento. La fuerza laboral existente puede cubrir mejor vacantes en sectores como cuidados, logística, industria, agricultura, administración y turismo.

«No sustituyen el relevo generacional, pero sí elevan la productividad y la calidad del servicio en la próxima década», señala Mesonero. De esta forma, se trata de avanzar hacia un modelo de trabajo en el que la tecnología libere tiempo de tareas rutinarias y mejore la productividad en sectores clave como los cuidados, la industria, la logística o la administración.