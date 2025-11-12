La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una empleada del hogar trabaja limpiando una ventana. R. C.

Los hogares se enfrentan a multas de 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas

Desde este viernes la ley obliga a tener un plan de prevención laboral a disposición de la inspección y firmado por la trabajadora doméstica

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:24

Comenta

Cuenta atrás para la entrada en vigor de la nueva obligación para las cerca de 350.000 familias que tienen contratada en la actualidad a ... una empleada del hogar. Desde este viernes estos hogares, muchos de los cuales están formados por pensionistas, tienen que haber realizado una evaluación de los riesgos laborales de sus trabajadoras o, de lo contrario, podrán ser multados con hasta casi 50.000 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

