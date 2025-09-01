La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. E. P.

Díaz pondrá a trabajar «de inmediato» a la comisión de expertos en la nueva subida del salario mínimo

La vicepresidenta segunda confía en que la renta más baja vuelva a quedar exenta del pago del IRPF en 2026 después de la polémica de este año con Hacienda

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:39

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, comienza con fuerza el nuevo curso y no quiere perder más tiempo para ponerse manos a la obra en las ... tareas que tiene por delante, como la de negociar la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026. Así, si en julio anunció su intención de un nuevo incremento pese al rechazo de la patronal, este lunes, 1 de septiembre, ha dado un paso más y avanzó que convocará «de inmediato» a la comisión de expertos, que es la encargada de establecer la franja de subida para el año que viene en función de una serie de variables.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El preso acusado de matar a otro provoca un incendio en la cárcel de Campos del Río que obliga a evacuar una galería
  2. 2

    La ola inmobiliaria, logística y de parques comerciales del país tiene acento murciano
  3. 3

    Temporeras de un pueblo de Granada se prostituyen para completar su jornal
  4. 4

    El empeoramiento de la calidad del aire en la Región de Murcia aumenta el riesgo de infartos y cáncer
  5. 5

    El cierre de negocios tradicionales crece en Murcia por jubilaciones y nuevos hábitos de consumo: «No sé si tendremos relevo generacional»
  6. 6

    Alcaraz reina en el tedio para sacar billete hacia los cuartos de final
  7. 7 El Ayuntamiento de Murcia se hace con las cocheras de Latbus para su uso en la nueva concesión
  8. 8

    La Princesa Leonor, ante su curso más exigente en San Javier
  9. 9

    La sanidad pública avanza en la Región de Murcia con rostro de mujer
  10. 10 Fin al culebrón del verano: el Real Murcia ficha a David Flakus

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Díaz pondrá a trabajar «de inmediato» a la comisión de expertos en la nueva subida del salario mínimo

Díaz pondrá a trabajar «de inmediato» a la comisión de expertos en la nueva subida del salario mínimo