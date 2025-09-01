La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Camarero sirve un café. EFE

La covid-19 dejó desprotegido a uno de cada cuatro jóvenes trabajadores

El 50% de los empleos destruidos durante el confinamiento eran de menores de 35 años

José A. González

José A. González

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:07

La covid-19 dejó al desnudó la precariedad juvenil que hay en España. Durante los meses más duros de la pandemia, en el confinamiento obligado ... por la aparición del SARS-CoV2, se perdieron casi un millón de puestos de trabajo, según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), de los cuales la mitad, es decir, medio millón, fueron de jóvenes menores de 35 años. Sin embargo, los mecanismos de protección estatal, como los expedientes de regulación de empleo (ERTE) o las prestaciones y subsidios por desempleo, los dejaron sin ayudas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El preso acusado de matar a otro provoca un incendio en la cárcel de Campos del Río que obliga a evacuar una galería
  2. 2

    La ola inmobiliaria, logística y de parques comerciales del país tiene acento murciano
  3. 3

    Temporeras de un pueblo de Granada se prostituyen para completar su jornal
  4. 4

    La sanidad pública avanza en la Región de Murcia con rostro de mujer
  5. 5 Muere un bañista en la playa de Entremares en La Manga al entrar en parada
  6. 6 El Ayuntamiento de Murcia se hace con las cocheras de Latbus para su uso en la nueva concesión
  7. 7

    Alcaraz reina en el tedio para sacar billete hacia los cuartos de final
  8. 8

    El empeoramiento de la calidad del aire en la Región de Murcia aumenta el riesgo de infartos y cáncer
  9. 9 La Princesa Leonor aterriza en la AGA de San Javier para iniciar su formación como piloto militar
  10. 10 Fin al culebrón del verano: el Real Murcia ficha a David Flakus

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La covid-19 dejó desprotegido a uno de cada cuatro jóvenes trabajadores

La covid-19 dejó desprotegido a uno de cada cuatro jóvenes trabajadores