La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zona arrasada por el incendio forestal de Abejera (Zamora). EFE

Los autónomos piden ayudas entre 12.000 y 18.000 euros para los afectados por los incendios

UPA solicita «medidas concretas» para agricultores y ganaderos y Cepyme que se facilite el acceso a créditos blandos, aplazamientos fiscales y apoyo a la liquidez inmediata para empresas

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 20 de agosto 2025, 14:11

Aún es pronto para cuantificar el impacto económico que los incendios forestales de agosto están generando en explotaciones agrarias, ganaderas y otro tipo de ... negocios rurales, entre otras actividades, pero los colectivos afectados no quieren esperar a conocer el importe total de esta factura para ponerse en acción y solicitar medidas que contribuyeb a paliar los efectos del desastre medioambiental.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La infección cutánea que se dispara en verano: «Se ha contagiado toda la familia»
  2. 2 Mari Carmen Moreno deja la alcaldía de Águilas y abandona la política: «Me voy como vine: con mi bolso y sin nada material dentro»
  3. 3 Así es la villa de Cabo de Palos que se ha colado en el ranking de las casas más caras a la venta en España
  4. 4

    La ermitaña de Abarán tuvo que abandonar su morada por los incendios
  5. 5 Largas colas en el Mudem de Molina para conseguir las últimas entradas para el B-Side
  6. 6 La incursión nocturna de unos jabalíes pone en guardia a los vecinos de Nueva Cartagena
  7. 7 Pedreño se disculpa: «Usé una palabra desafortunada, los médicos que están cualificados son los que hacen el MIR»
  8. 8 Un hombre mata en Avilés a la dueña de la casa en la que vivía de alquiler
  9. 9

    La llegada de inmigrantes en patera a la Región de Murcia cae a la mitad en dos años por el desvío a Baleares
  10. 10

    Dinamita con pasado en el Real Murcia que estalla en Primera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los autónomos piden ayudas entre 12.000 y 18.000 euros para los afectados por los incendios

Los autónomos piden ayudas entre 12.000 y 18.000 euros para los afectados por los incendios