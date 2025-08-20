Los autónomos piden ayudas entre 12.000 y 18.000 euros para los afectados por los incendios

Aún es pronto para cuantificar el impacto económico que los incendios forestales de agosto están generando en explotaciones agrarias, ganaderas y otro tipo de ... negocios rurales, entre otras actividades, pero los colectivos afectados no quieren esperar a conocer el importe total de esta factura para ponerse en acción y solicitar medidas que contribuyeb a paliar los efectos del desastre medioambiental.

Los autónomos han pedido ya al Ministerio de Trabajo ayudas directas para los autónomos de las zonas afectadas. En concreto, La Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) ha solicitado apoyo financiero a la reconstrucción por valor de 12.000 euros por autónomo afectado sin trabajadores y de 18.000 euros para trabajadores por cuenta propia con uno o dos trabajadores. Además, ha demandado que estas ayudas se incrementen en 6.000 euros en cada caso si el negocio se encuentra en estado de siniestro total.

En un comunicado, la patronal de autónomos urge a que se ponga en marcha una prestación extraordinaria de cese de actividad para los autónomos de las zonas afectadas, así como el aplazamiento de cotizaciones e impuestos y ha demandado la reducción de módulos al campo y la ganadería y líneas de financiación específicas para autónomos en las zonas que han sido afectadas por los incendios forestales.

En la misma línea, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) ha solicitado que la instituciones garanticen ayudas económicas directas y ágiles a las empresas damnificadas, faciliten el acceso a créditos blandos, aplazamientos fiscales y apoyo a la liquidez inmediata y ponganen marcha un plan de recuperación rural y empresarial, que priorice la reactivación de la actividad económica en las zonas afectadas.

No son el único colectivo que se ha activado de cara a cubrir los daños provocados por esta ola de incendio. La organización agraria UPA también ha reclamado «medidas concretas» que respondan a las necesidades de los agricultores y ganaderos en estos momentos como la provisión de alimento y agua de «forma urgente» para los animales que han sobrevivido a los incendios, ayudas directas para agricultores y ganaderos afectados y la revisión de las restricciones autonómicas que impiden el pastoreo en terrenos incendiados durante largos periodos. «Estamos ante un panorama desolador. Si no se actúa, las consecuencias para miles de familias rurales serán irreparables», ha subrayado el secretario general de UPA Cristóbal Cano.