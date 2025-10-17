La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los Telecos celebran la XXIV edición de la Noche de las Telecomunicaciones de la Región de Murcia

Viernes, 17 de octubre 2025, 10:28

El próximo 24 de octubre, la Región de Murcia se convertirá, de nuevo en el epicentro de las Telecomunicaciones, de la Tecnología y de la Digitalización de España, con el evento anual que organizan la Asociación y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Región de Murcia, reuniendo a la gran mayoría de las empresas que encabezan el crecimiento económico y la Transformación Digital del pais.

En esta ocasión, la Noche de las Telecomunicaciones de la Región de Murcia, congregará alrededor de unas 300 personas de las principales empresas de la Región de Murcia y del país, siendo un fiel reflejo de la referencia económica y social que juega el sector. En esta edición del evento, que se celebrará en la Finca Buenavista, EL Palmar, a las 20h, participarán casi 50 de las principales empresas TIC nacionales e internacionales.

También lo harán las principales autoridades del sector a nivel nacional y regional. En esta ocasión, el acto lo inaugurará el Decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de la Región de Murcia, Salvador Gómez y contará con la presencia de la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz y del Consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital de la CARM, Luis Alberto Marín.

Este año, se premiará el esfuerzo de las empresas que apuestan día a día por reinventarse y por la inversión regional. Los premios que se entregarán durante la gala serán para:

- PREMIO «TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA SECTORES SOCIALES O DESFAVORECIDOS»: UNICEF ESPAÑA

- PREMIO «INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES»: INGENIERÍA KERBEROS

- PREMIO «LIDERAZGO TECNOLÓGICO EN PROYECTOS DE DEFENSA»: SAES

- PREMIO «CONECTIVIDAD ESTRATÉGICA REGIONAL»: E-LIGHTHOUSE NETWORK SOLUTIONS

Así mismo, durante la cena se concederá el prestigioso y esperado galardón de «Teleco del año 2025».

