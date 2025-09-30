La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Talgo registra unas pérdidas de 65,7 millones de euros tras renegociar su contrato en Alemania

El fabricante ferroviario acuerda un recorte del volumen de entregas a Deutsche Bahn ante sus limitaciones en la capacidad de producción

Ana Barandiaran

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:29

Talgo presentó ayer sus cuentas del primer semestre, que recogen unas pérdidas de 65,7 millones de euros frente al beneficio neto de 14,6 ... millones de igual periodo del año anterior. Estos números rojos se deben, entre otras razones, a que está renegociando el contrato que tenía con la 'renfe alemana', Deutsche Bahn, ante las limitaciones de su capacidad industrial. La publicación de sus resultados se produce cuando aún no se ha cerrado ni la refinanciación de su deuda con la banca ni la toma de control por parte del consorcio liderado por José Antonio Jainaga, pese a que en julio se sentaron las bases para desatascar ambos procesos con el acuerdo para a entrada del Gobierno central, a través de la Sepi, en la operación de rescate del fabricante ferroviario. Pero este desembarco todavía está pendiente de materializarse.

