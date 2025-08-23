La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un tren de Renfe en la estación de tren de Miranda de Ebro. A. Gómez

Renfe programa 245 autobuses al modificar por obras sus servicios entre Madrid, Logroño y Bilbao

Durante un mes algunos trayectos quedarán modificados a la altura de Miranda de Ebro (Burgos) porque Adif va a renovar las instalaciones de seguridad y comunicación

C.P.S.

Madrid

Sábado, 23 de agosto 2025, 17:21

Una parte de los trayectos en tren que unen Madrid y La Rioja tendrán que hacerse obligatoriamente por carretera durante el próximo mes debido a las obras de renovación de las instalaciones de seguridad y comunicación que está realizando Adif a la altura de Miranda de Ebro (Burgos). Esta actuación, que obligará al corte del servicio ferroviario en el tramo entre Miranda de Ebro y Logroño, ha supuesto varias incidencias esta semana y ha provocado diversos retrasos en la línea que une Madrid y el País Vasco desde el pasado 15 de agosto.

«Estos trabajos van a permitir aumentar la fiabilidad de la línea en ese tramo y mejorar la puntualidad de los trayectos que unen actualmente Madrid y País Vasco», explican desde Adif. De todas las actuaciones previstas durante este corte, Adif va a priorizar las que afectan a la 'Bifurcación La Rioja' para tratar de que el corte del servicio ferroviario de los trenes que llegan a Logroño dure el menor tiempo posible.

Concretamente, Adif cortará desde este fin de semana el tramo entre Miranda de Ebro y San Felices, obligando a realizar por carretera el trayecto desde Miranda hasta Logroño.

A consecuencia de estos trabajos de mejora y acondicionamiento, Renfe modificará algunos servicios e incorporará más de 245 autobuses para garantizar la movilidad de los viajeros en los tramos afectados durante el próximo mes.

Servicio Bilbao-Barcelona

Trenes afectados: tren 437 Bilbao-Intermod. Abando Indalecio Prieto (15:18)-Barcelona (22:13).

PAT: se circulará en tren entre Logroño y Barcelona y se trasbordará a 3 autobuses de 50 plazas en el trayecto Bilbao Logroño.

Servicio Barcelona- Bilbao

Trenes afectados: tren 438 Barcelona (8:50)- Bilbao-Intermod. Abando Indalecio Prieto (15:44).

PAT: se circulará en tren entre Barcelona y Logroño y se trasbordará a 3 autobuses de 50 plazas en el trayecto Logroño-Bilbao.

Servicio Madrid-Miranda-Logroño

Trenes afectados: tren 4687 Madrid (8:40)-Logroño (12:41).

PAT: se circulará en tren entre Madrid y Miranda de Ebro y se trasbordará a 1 autobús de 50 plazas en el trayecto Miranda de Ebro y Logroño.

Servicio Logroño-Miranda-Madrid

Trenes afectados: tren 4786 Logroño (16:12) - Madrid (20:15).

PAT: se circulará en tren entre Miranda de Ebro y Madrid y se trasbordará a 1 autobús de 50 plazas en el trayecto Logroño-Miranda.

