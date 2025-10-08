La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El lehendakari Imanol Pradales durante su intervención en el Fórum Europa en Madrid EFE

El Gobierno vasco da un espaldarazo a BBVA en la recta final de la opa

El lehendakari Imanol Pradales defiende la necesidad de fusiones en un momento geopolítico «tan complejo» como el actual

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:48

Comenta

El lehendakari vasco Imanol Pradales señaló este miércoles que es «obvia» la necesidad de «una cierta consolidación» en el ámbito financiero y en Europa. Es ... un mensaje que trasladó en el Fórum Europa celebrado en Madrid. Imanol Pradales insistió en que «nadie lo pone en duda, porque se necesita «un sector financiero fuerte y competitivo en el conjunto de la Unión Europea». Sobre todo, en un momento geopolítico «tan complejo» como el actual.

