La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La pensión está supeditada a haber cotizado un mínimo de años. Fotolia

La Seguridad Social endurece las condiciones para acceder a la pensión a partir de este agosto: descubre si te afecta

Esta modificación también puede reducir significativamente la cuantía final

Ana de Dios

Lunes, 11 de agosto 2025, 18:22

Una vez que una persona finaliza su vida laboral, tiene derecho a acceder a una pensión de jubilación, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la Seguridad Social. Una de las prestaciones más comunes en estos casos es la pensión contributiva de duración indefinida. Su concesión está supeditada a una relación previa con el sistema, lo que implica haber cotizado un mínimo de años, además de cumplir con otros requisitos específicos.

La cuantía de esta pensión se calcula en función de las aportaciones realizadas durante la vida laboral. En el caso de los trabajadores por cuenta ajena, se tienen en cuenta las cotizaciones efectuadas tanto por el trabajador como por el empleador. Estas aportaciones se utilizan para determinar la base reguladora, sobre la cual se calcula el importe final de la pensión.

Sin embargo, a partir del 1 de agosto de 2025, la Seguridad Social aplicará una modificación importante que afectará a los trabajadores que no estén al corriente de pago o tengan deudas pendientes. Esta medida se basa en el artículo 144 de la Ley General de la Seguridad Social, que establece que solo se considerarán válidas las cotizaciones ingresadas correctamente y dentro del plazo legal.

Esto significa que tanto los trabajadores por cuenta ajena como los autónomos deberán acreditar que todas sus cuotas han sido abonadas de forma puntual y conforme a la normativa. De no ser así, los periodos con irregularidades quedarán excluidos del cómputo de la pensión, lo que puede reducir significativamente la cuantía final e incluso dificultar el acceso a la prestación.

¿Cómo saber si te afecta esta modificación?

Para evitar sorpresas desagradables al solicitar la jubilación, es recomendable comprobar si estás al corriente de tus obligaciones con la Seguridad Social. Puedes hacerlo descargando tu informe de vida laboral y el informe de bases de cotización desde la Sede Electrónica de la Seguridad Social. Revisa con atención que no existan lagunas, periodos en blanco o bases de cotización anormalmente bajas.

¿Qué hacer si detectas deudas?

En caso de que detectes cuotas impagadas o errores en tus cotizaciones, dispones de plazo hasta el 31 de julio de 2025 para regularizar tu situación. Hacerlo a tiempo te permitirá conservar todos los periodos cotizados y evitar una reducción en tu pensión futura.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una bola de fuego cruza el cielo de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha y explota sobre la Región de Murcia
  2. 2 La invasión urbanística de La Manga deja a los vecinos sin playa en las zonas más colapsadas
  3. 3

    Propietarios del edificio Martinique de La Manga solicitan a Costas una concesión temporal
  4. 4 Del examen a dar clase en el instituto: opositores que han aprobado a la primera
  5. 5 Abre un nuevo outlet con ropa de Shein y Temu en Murcia: todas las prendas a 5 euros
  6. 6 Localizan a dos senderistas perdidos en el parque regional de El Valle y Carrascoy de Murcia
  7. 7 Murcia estrenará en 2027 la zona verde más grande del municipio
  8. 8 El último día de Hind en Lo Pagán antes de morir en la explosión del mercadillo
  9. 9

    Un huerto de Cabezo de Torres guarda los vestigios de un jardín barroco único
  10. 10

    La revolución antiobesidad: «Como la mitad que antes»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Seguridad Social endurece las condiciones para acceder a la pensión a partir de este agosto: descubre si te afecta

La Seguridad Social endurece las condiciones para acceder a la pensión a partir de este agosto: descubre si te afecta