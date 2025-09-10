La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manu Cecilio

Las mujeres se jubilan 10 meses más tarde y con un 30% menos de pensión

Las nuevas jubilaciones reducen a la mitad la brecha de género en las nóminas de las personas jubiladas

José A. González

José A. González

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:59

Por definición, la pensión de jubilación es un derecho de todos los trabajadores a percibir una prestación económica vitalicia al finalizar total o parcialmente su ... vida laboral, siempre que cumplan los requisitos mínimos establecidos. Sin embargo, su cuantía varía en función de los años cotizados y del género del cotizante. En el caso de las mujeres, la pensión se sitúa un 30,4% por debajo de la que perciben los hombres y, además, ellas se jubilan de media diez meses más tarde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre muere al caer en un pozo en Cartagena
  2. 2 Muere una conductora y su acompañante queda gravemente herida al chocar contra un árbol en Mula
  3. 3 Francisco Lucas ordena a la Guardia Civil impedir la concentración de Vox frente al centro de menores de Santa Cruz este miércoles
  4. 4 Protesta de interinos para exigir cambios en las oposiciones
  5. 5 Tensión entre Vox y Podemos en la concentración frente al centro de menores de Santa Cruz
  6. 6

    Síndrome alcohólico fetal: «Entendí lo que les pasaba a mis hijos cuando llegó el diagnóstico»
  7. 7

    Las causas judiciales por construcciones ilegales se doblan en un año en la Región
  8. 8

    Cerrar un capítulo negro de la vida del Real Murcia o volver al pasado
  9. 9 Seis alimentos que nunca deberías recalentar en el microondas: así puedes evitar las intoxicaciones alimentarias
  10. 10 Dos conductores resultan heridos al chocar en San Pedro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Las mujeres se jubilan 10 meses más tarde y con un 30% menos de pensión

Las mujeres se jubilan 10 meses más tarde y con un 30% menos de pensión