La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tres pensionistas dan un paseo este martes. Efe

El Gobierno tendrá que inyectar cada vez más dinero a las pensiones para garantizar su pago

Hacienda admite que en 2026 deberá transferir 23.000 millones a la Seguridad Social y la Airef augura que este será el modelo que impere en los próximos años

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:43

Comenta

Las pensiones a futuro no están en riesgo pero sí cambiará de forma significativa el modelo de financiación del sistema para dar mucho más protagonismo ... a las inyecciones de dinero por parte del Estado. Esta es la conclusión que se extrae de la comparecencia en el día de hoy en la comisión del Pacto de Toledo de la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, quien cargó duramente contra el Gobierno y su injerencia en esta institución encargada de fiscalizar las cuentas públicas e incluso llegó a lanzar un SOS al Congreso para mantener su independencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet avisa de frío invernal en la Región de Murcia y temperaturas bajo cero: «Llega una masa de aire ártico»
  2. 2 Descubren en el Mar Menor una nueva fuente de mercurio «hasta ahora ignorada»
  3. 3 El rabo de gato trae una «emergencia ecológica» a la Región de Murcia y reduce la seguridad vial
  4. 4 La Policía investiga la muerte de una mujer en una casa de Murcia y arresta a su marido
  5. 5 Retenciones kilométricas y un accidente múltiple en las autovías A-7 y A-30, a su paso por Murcia
  6. 6 Luto en Puente Tocinos por Carmelina: «Ha sido una desgracia»
  7. 7 Denuncian en Murcia la venta de vivienda protegida al doble del valor de compra y alquileres ilegales en Joven Futura
  8. 8 El submarino S-82 ya surca las aguas del puerto de Cartagena
  9. 9 Las ayudas que puedes pedir si ya cobras el subsidio para mayores de 52 años
  10. 10 La Policía investiga la muerte de una mujer en una casa de Murcia y arresta a su marido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Gobierno tendrá que inyectar cada vez más dinero a las pensiones para garantizar su pago

El Gobierno tendrá que inyectar cada vez más dinero a las pensiones para garantizar su pago