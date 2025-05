Europa sentencia que el nuevo complemento a la pensión por hijo sigue siendo discriminatorio

Nuevo tirón de orejas de Europa a España por las pensiones. Y una vez más por el 'controvertido' complemento que se concede a las madres ... por haber tenido hijos. El plus que se suma a la pensión de las madres (o ahora también de algunos padres) por cada hijo que hayan tenido sigue siendo discriminatorio pese a los cambios que introdujo en la legislación el exministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Así lo dictamina, de nuevo, el Tribunal Superior de Justicia Europeo (TJUE) en una sentencia hecha pública este jueves.

El tribunal con sede en Luxemburgo señala que las modificaciones introducidas en la ley de la Seguridad Social, a raíz de una sentencia propia de finales de 2019, no han puesto fin al hecho de que los hombres reciben un trato menos favorable que las mujeres. «La norma española constituye una discriminación directa por razón de sexo, puesto que los hombres pueden hallarse en una situación comparable a la de las mujeres», precisa el fallo.

En este sentido, el Tribunal de Justicia responde, a una cuestión prejudicial solicitada desde dos juzgados españoles, la normativa española se opone a la europea en la medida en que el reconocimiento del complemento de pensión a los hombres que se encuentran en una situación idéntica a la de las mujeres perceptoras de una pensión contributiva de jubilación está sujeto a requisitos adicionales relativos a que sus carreras profesionales se hayan interrumpido o se hayan visto afectadas con ocasión del nacimiento o de la adopción de sus hijos.

Así sostiene, por tanto, que las modificaciones introducidas por el Gobierno para cumplir con la normativa comunitaria no han puesto fin al hecho de que los hombres reciben un trato menos favorable que las mujeres y, por tanto, sufren una «discriminación directa por razón de sexo». El TJUE precisa que esta discriminación no puede justificarse sobre la base de las excepciones previstas para proteger a la mujer en razón de su maternidad (puesto que el complemento en cuestión no establece ningún vínculo entre la concesión del complemento de pensión controvertido y el disfrute de un permiso de maternidad o las desventajas que sufre una mujer en su carrera debido a la interrupción de su actividad durante el período que sigue al parto, máxime cuando se concede a los padres), para compensar el tiempo dedicado a la educación de los hijos o las desventajas a las que están expuestas las mujeres, ayudándolas en sus carreras, y garantizar en la práctica una plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida profesional.

¿Privar a los que ya lo tienen?

Pero no solo eso, el Tribunal de Justicia europeo considera que la directiva europea no se opone a que, si se reconoce al padre el complemento inicialmente denegado sobre la base de la norma constitutiva de discriminación directa por razón de sexo, ello conlleve la supresión del complemento de pensión ya reconocido a la madre, cuando, conforme a esa norma, dicho complemento solo puede reconocerse al progenitor que perciba la pensión de jubilación de menor cuantía y ese progenitor sea el padre. En efecto, no cabe considerar que la supresión prive de efecto útil a la declaración del carácter discriminatorio de la norma nacional en virtud de la cual se privaba a los padres de ese complemento.

No obstante, el Derecho de la Unión no exige privar de un complemento de pensión como el controvertido a la categoría de personas que ya lo tienen reconocido. Corresponde los órganos jurisdiccionales españoles interpretar su Derecho nacional y determinar si este permite o no mantener el complemento de pensión ya reconocido a la madre cuando el padre puede reclamar el complemento de pensión controvertido conforme a los mismos requisitos que los aplicables a las madres.