La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un conductor llena el depósito de su coche. R. C.

La OPEP aumenta de nuevo su producción de petróleo aunque a un menor ritmo

Se trata del séptimo alza desde abril con el objetivo de recuperar cuota de mercado ante las presiones de Trump aunque sea a costa de precios más bajos

C. P. S.

Domingo, 7 de septiembre 2025, 17:00

En un escenario de contención del precio del petróleo, la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, ha acordado este domingo un nuevo aumento ... de la producción de crudo para octubre, aunque en este caso menor que en los últimos meses, de 137.000 barriles, debido a un debilitamiento de la demanda mundial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 47 años Charo Abellán, del grupo de coros y danzas Francisco Salzillo de Murcia
  2. 2 Vuelven las lluvias y tormentas a la Región de Murcia: Aemet amplía el aviso amarillo
  3. 3 Muere un motorista tras colisionar con un turismo en la autopista AP-7 a la altura de Los Alcázares
  4. 4 Desalojan un edificio de Cartagena tras el hundimiento de una escalera
  5. 5 Los alumnos del CEIP San Cristóbal de Cartagena no irán a clase el lunes tras detectar restos de amianto
  6. 6 Descuartizar para borrar el rastro: la crueldad tras los crímenes de Librilla y Mazarrón
  7. 7 Herido por arma blanca un menor de 16 años en El Raal
  8. 8

    Francisco Lucas: «Como delegado del Gobierno no voy a permitir el cierre del Trasvase del Tajo»
  9. 9 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 6 de septiembre de 2025
  10. 10

    Una moción de Vox pide prohibir «cualquier vestimenta islámica» en espacios públicos de la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La OPEP aumenta de nuevo su producción de petróleo aunque a un menor ritmo

La OPEP aumenta de nuevo su producción de petróleo aunque a un menor ritmo