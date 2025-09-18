La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto Nadal, vicesecretario de Economía del PP. R. C.

El nuevo responsable económico del PP se estrena centrado en «devolver esperanza a las clases medias»

Alberto Nadal sostiene que «el 90% de los españoles ha perdido poder adquisitivo» y persevera en el pie en pared a la quita de la deuda autonómica

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:20

El nuevo vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, rescatado por Alberto Núñez Feijóo para esta segunda y clave mitad de la legislatura tras haber ... sido secretario de Estado de Presupuestos y Energía en el gabinete de Mariano Rajoy y dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo en EE UU, toma las riendas del programa del PP con el objetivo de rebatir que la bonanza de las cifras macro de las que presume el Gobierno sean tales y que, además, se traduzcan en un bienestar real para la ciudadanía. En una intervención ante los medios tres semanas después de aterrizar de vuelta en España, Nadal trazó el perfil de un Gobierno «incapaz» de gestionar los servicios públicos con garantías y sumido en «la parálisis» de la inercia sin afrontar las reformas estructurales que, a juicio del dirigente popular, España necesita.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El tercer atropello mortal en la Región de Murcia en una semana se cobra la vida de una mujer en Cartagena
  2. 2 Dos muertos en un accidente que acaba con un coche ardiendo en la autopista AP-7 en el límite entre la Región de Murcia y Almería
  3. 3 Luz verde en Murcia a las parcelas que permitirán levantar 1.600 pisos y torres de 19 plantas en El Carmen
  4. 4 Subida salarial del 0,5% para más de 62.000 empleados públicos de la Región de Murcia: cuándo se aplicará
  5. 5 Prisión provisional y sin fianza para el acusado de matar a su mujer en El Algar
  6. 6

    Plantes y suspensiones de clases por el calor en las aulas en Alhama de Murcia, Águilas y Cartagena
  7. 7

    La moda por la actividad física pone en forma los bajos comerciales de Murcia
  8. 8 Los empresarios de la Región de Murcia claman contra el «sobrecoste adicional» que supondría la atención en catalán
  9. 9

    Segunda condena por el vertido de nitratos al Mar Menor desde desaladoras ilegales
  10. 10 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El nuevo responsable económico del PP se estrena centrado en «devolver esperanza a las clases medias»

El nuevo responsable económico del PP se estrena centrado en «devolver esperanza a las clases medias»