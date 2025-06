La prestación del Imserso que puedes solicitar si te han denegado la incapacidad permanente

Ana de Dios Martes, 17 de junio 2025, 18:21 Compartir

Cuando una persona sufre una enfermedad o limitación que le impide trabajar, suele acudir al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para solicitar la incapacidad permanente. Esta prestación está pensada para cubrir la pérdida de ingresos derivada de la imposibilidad de desempeñar una actividad laboral. Sin embargo, no todos los solicitantes la reciben, ya que el INSS puede denegarla si no se cumplen los requisitos médicos, técnicos o administrativos exigidos. Esta resolución puede suponer un duro golpe para el trabajador, que no solo pierde su capacidad de trabajar, sino también una fuente de ingresos necesaria para su sustento.

Afortunadamente, existe una alternativa para estas personas: la pensión no contributiva de invalidez, gestionada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

Las pensiones no contributivas (PNC) son ayudas económicas destinadas a garantizar un ingreso mínimo a quienes, por causas físicas, psíquicas o sensoriales, no pueden trabajar y carecen de recursos, aunque no hayan cotizado o lo hayan hecho de forma insuficiente para acceder a una pensión contributiva. Además, el IMSERSO dispone de otras ayudas dirigidas a colectivos como amas de casa o personas mayores que viven de alquiler, entre otros.

Requisitos para acceder a la pensión no contributiva de invalidez

Si te han denegado la incapacidad permanente y atraviesas dificultades económicas, puedes solicitar esta pensión siempre que cumplas con los siguientes requisitos:

-Tener entre 18 y 65 años.

-Residir legalmente en España y haberlo hecho durante al menos 5 años, dos de ellos consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.

-Tener reconocida una discapacidad igual o superior al 65 %, evaluada por los servicios autonómicos competentes.

-Carecer de rentas suficientes. En 2025, el límite de ingresos individuales para acceder a esta pensión es de unos 6.800 euros anuales, aunque puede variar si se convive con otros familiares.

Cuantía de la pensión

En 2025, la pensión no contributiva de invalidez tiene una cuantía anual aproximada de 6.784,54 euros, lo que equivale a unos 484 euros mensuales distribuidos en 14 pagas. Esta cantidad puede incrementarse un 50 % si el grado de discapacidad es igual o superior al 75 % y se necesita la ayuda de una tercera persona para realizar actividades básicas del día a día.

Además, esta pensión es compatible con otras ayudas como asistencia sanitaria gratuita, acceso a programas de termalismo y vacaciones del IMSERSO, así como otras prestaciones sociales ofrecidas a nivel autonómico o municipal.

¿Dónde y cómo se solicita?

La solicitud se gestiona a través de las consejerías de servicios sociales de cada comunidad autónoma o directamente en las oficinas del IMSERSO. Para ello, es necesario presentar la documentación personal, informes médicos, justificantes de ingresos y, en su caso, el certificado de discapacidad.

