Cuidado si tu empresa te ha despedido durante el periodo de prueba en alguno de estos casos: puede ser nulo Durante este tiempo, cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato sin causa y sin derecho a indemnización; sin embargo, para que sea legal, deben cumplirse ciertos requisitos

Ana de Dios Jueves, 9 de octubre 2025, 10:11 Comenta Compartir

El periodo de prueba es una herramienta legal que permite tanto a la empresa como a la persona trabajadora comprobar si la relación laboral será fructífera. Durante este tiempo, cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato sin necesidad de alegar causa y sin derecho a indemnización. Sin embargo, para que un despido en periodo de prueba sea legal, deben cumplirse ciertos requisitos.

En primer lugar, el periodo de prueba debe estar pactado por escrito en el contrato de trabajo. No es suficiente con que figure en el convenio colectivo o que se dé por entendido de manera general, por lo que la ausencia de un pacto escrito puede invalidarlo automáticamente. Además, es imprescindible que la duración se establezca de forma clara y concreta, indicando el número de días o meses que comprende.

Otro aspecto fundamental es el respeto a los límites legales. La duración del periodo de prueba no puede superar lo que marquen el Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo aplicable. Por ejemplo, si el convenio fija un máximo de dos meses para un puesto concreto, cualquier plazo superior será nulo.

También debe tenerse en cuenta la experiencia previa en la misma empresa. Si ya habías trabajado allí anteriormente, desempeñando las mismas funciones, la empresa no puede imponerte un nuevo periodo de prueba. En este caso, la ley entiende que la compañía ya tuvo la oportunidad de evaluar tus capacidades, por lo que volver a aplicarlo carece de validez.

¿Qué ocurre si no se cumplen estas condiciones durante el periodo de prueba?

En esos supuestos, según explican desde el Sindicato USO, el periodo de prueba se considera nulo. Esto significa que, si la empresa decide extinguir el contrato basándose en un periodo de prueba inválido, estaríamos ante un despido improcedente. En consecuencia, la persona trabajadora tendría derecho a reclamar, pudiendo exigir la readmisión o la indemnización correspondiente según la normativa vigente.

#DespidoImprocedente #PeriodoDePrueba #ContratoLaboral #DerechosLaborales #JuventudUSO #TrabajoEnEspaña #ConvenioColectivo #EstatutoDeLosTrabajadores ♬ sonido original - Sindicato USO @sindicatouso ⚠️ ¿Te han despedido durante el periodo de prueba? No siempre es legal. 📌 Para que el periodo de prueba de tu contrato sea válido: ✅ Debe estar por escrito y con duración específica ❌ No basta con que aparezca en el convenio colectivo 🔁 Además, el periodo de prueba es nulo si: – Ya habías trabajado antes en la empresa con las mismas funciones – Supera lo que marca tu convenio o el Estatuto de los Trabajadores 👉 Si estás en uno de estos casos y te despiden, podrías estar ante un despido improcedente. 📲 Acude a USO para reclamar. 💬 Cuéntanos tu experiencia en comentarios y síguenos para estar al día de tus derechos laborales. #DespidoDurantePeriodoDePrueba

Por tanto, aunque el periodo de prueba pueda parecer un trámite rutinario, los expertos en estas áreas recomiendan revisar con detalle el contrato de trabajo y comprobar que cumple con todas las exigencias legales. De lo contrario, la empresa podría estar incurriendo en una práctica irregular que vulnera los derechos de la persona trabajadora.

Además, desde este sindicato señalan que en caso de duda o de haber sido despedido en estas circunstancias, lo más recomendable es consultar con un profesional especializado en derecho laboral.