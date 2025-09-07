Ahorra dinero al repostar combustible: así puedes localizar en segundos la gasolinera más barata de tu zona

María Ramírez Domingo, 7 de septiembre 2025, 09:28 Comenta Compartir

Llenar el depósito de combustible puede suponer un gran esfuerzo para el bolsillo de los conductores. El precio del ticket puede subir o bajar en función de aspectos como la cadena de la gasolinera, su ubicación y si se escoge una opción premium. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) asegura que hay establecimientos donde es posible ahorrar hasta un 19% en el precio del diésel y un 17% en la gasolina.

Las tarjetas de fidelización y los descuentos puntuales también pueden rebajar la cuenta notablemente. No obstante, hay una opción que no falla: consultar el coste del carburante el mismo día en el que se va a repostar para saber el importe exacto de cada estación de servicio. El motivo es que la cifra varía cada día, por lo que, para ajustar el gasto a las necesidades y presupuesto de cada uno conviene buscar las tarifas actualizadas.

Cómo buscar la gasolinera más barata

La OCU dispone de un buscador gratuito para que los conductores puedan consultar cada día el precio del diésel y la gasolina en cada cadena. «Simplifica tu vida y controla tus gastos», asegura la organización sobre la utilidad de esta herramienta. Para encontrarla, solo hay que poner en el navegador 'buscador de gasolineras baratas de OCU'. Su funcionamiento es muy intuitivo, ya que tan solo hay que rellenar un formulario. De este modo, la calculadora entrega los resultados en cuestión de segundos.

El único dato necesario para activar la búsqueda es la dirección o el código postal. Con esta información, la página ya ofrece un listado con el precio de cada establecimiento. Además, se puede navegar por el mapa para localizar las gasolineras cercanas y comparar fácilmente sus tarifas. No obstante, esta herramienta ofrece una serie de filtros para acotar más, como la distancia máxima en kilómetros, la marca de la gasolinera, el tipo de combustible y la capacidad del depósito en litros. Asimismo, los resultados del listado se pueden ordenar por distancia o por precio para adaptarse a las preferencias de cada usuario. De este modo, se puede acudir a un punto sin llevarse una sorpresa en la cuenta.

Temas

Gasolina

Motor

Diesel

Diésel