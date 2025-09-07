La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ahorra dinero al repostar combustible: así puedes localizar en segundos la gasolinera más barata de tu zona. Fotolia

Ahorra dinero al repostar combustible: así puedes localizar en segundos la gasolinera más barata de tu zona

Este buscador permite consultar el precio del carburante actualizado

María Ramírez

Domingo, 7 de septiembre 2025, 09:28

Llenar el depósito de combustible puede suponer un gran esfuerzo para el bolsillo de los conductores. El precio del ticket puede subir o bajar en función de aspectos como la cadena de la gasolinera, su ubicación y si se escoge una opción premium. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) asegura que hay establecimientos donde es posible ahorrar hasta un 19% en el precio del diésel y un 17% en la gasolina.

Las tarjetas de fidelización y los descuentos puntuales también pueden rebajar la cuenta notablemente. No obstante, hay una opción que no falla: consultar el coste del carburante el mismo día en el que se va a repostar para saber el importe exacto de cada estación de servicio. El motivo es que la cifra varía cada día, por lo que, para ajustar el gasto a las necesidades y presupuesto de cada uno conviene buscar las tarifas actualizadas.

Cómo buscar la gasolinera más barata

La OCU dispone de un buscador gratuito para que los conductores puedan consultar cada día el precio del diésel y la gasolina en cada cadena. «Simplifica tu vida y controla tus gastos», asegura la organización sobre la utilidad de esta herramienta. Para encontrarla, solo hay que poner en el navegador 'buscador de gasolineras baratas de OCU'. Su funcionamiento es muy intuitivo, ya que tan solo hay que rellenar un formulario. De este modo, la calculadora entrega los resultados en cuestión de segundos.

El único dato necesario para activar la búsqueda es la dirección o el código postal. Con esta información, la página ya ofrece un listado con el precio de cada establecimiento. Además, se puede navegar por el mapa para localizar las gasolineras cercanas y comparar fácilmente sus tarifas. No obstante, esta herramienta ofrece una serie de filtros para acotar más, como la distancia máxima en kilómetros, la marca de la gasolinera, el tipo de combustible y la capacidad del depósito en litros. Asimismo, los resultados del listado se pueden ordenar por distancia o por precio para adaptarse a las preferencias de cada usuario. De este modo, se puede acudir a un punto sin llevarse una sorpresa en la cuenta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desalojan un edificio de Cartagena tras el hundimiento de una escalera
  2. 2 Fallece a los 47 años Charo Abellán, del grupo de coros y danzas Francisco Salzillo de Murcia
  3. 3 Los alumnos del CEIP San Cristóbal de Cartagena no irán a clase el lunes tras detectar restos de amianto
  4. 4

    Una moción de Vox pide prohibir «cualquier vestimenta islámica» en espacios públicos de la Región de Murcia
  5. 5

    La Región de Murcia bate el récord con 15.770 alumnos a la espera para el examen de conducir
  6. 6

    Educación adjudica otras 870 plazas de maestro en la Región de Murcia, pero deja aún vacantes 150 de ESO y FP
  7. 7 Un incendio calcina tres autobuses en Jumilla
  8. 8

    Libertad para los tres detenidos por el cultivo de maría en el chalé de Molina de Segura
  9. 9

    Tecnologías inmersivas con sello murciano para ayudar a la OTAN a salvar vidas
  10. 10 Muere un motorista tras colisionar con un turismo en la autopista AP-7 a la altura de Los Alcázares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Ahorra dinero al repostar combustible: así puedes localizar en segundos la gasolinera más barata de tu zona

Ahorra dinero al repostar combustible: así puedes localizar en segundos la gasolinera más barata de tu zona