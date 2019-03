El Ibex-35 vuelve a las pérdidas con la presión de telefónica y la banca EFE Al cierre daba un último cambio en los 9.174,7 puntos, lo que supone un recorte del 0,6% CRISTINA VALLEJO Madrid Jueves, 28 marzo 2019, 19:10

Sesión de altibajos en el selectivo español. Y el desenlace fue negativo. Al cierre daba un último cambio en los 9.174,7 puntos, lo que supone un recorte del 0,6%. El índice ha vuelto a las andadas, a los descensos, y ha cedido de nuevo la barrera de los 9.200 puntos que recuperaba ayer.

Sólo una docena de sus valores cerraron en verde. Cellnex fue el más rentable de todos, con una subida del 3,37%. Después se colocó Ence, que ganó un 2,26%. Amadeus, Grifols y Viscofán subieron más de un punto porcentual. Entre los 'blue chips' sólo se salvó de los recortes Inditex, que se anotó un 0,15%.

En negativo, Mediaset fue el que más cayó, con un descenso del 2,85%. Después se colocaron Telefónica, Bankia y ACS, que retrocedieron más de dos puntos porcentuales. Entre los peores, más bancos: Sabadell, BBVA, Santander y CaixaBank se dejaron más de un punto porcentual.

La jornada fue mixta en los mercados del Viejo Continente. Junto al selectivo español, también pérdidas para el Ftse Mib de Milán, que se dejó también algo más de medio punto porcentual. Además, el Cac 40 francés bajó un 0,09%.

En verde, en cambio, terminó el Ftse 100 británico, que ganó alrededor de un 0,6%, convirtiéndose en el más rentable del día. Ello, ante una nueva caída de la libra esterlina, que retrocedía un 0,84% al cierre, frente al euro, ante la incertidumbre que aún reina alrededor del Brexit. También esquivaron los descensos el PSI-20 de Lisboa, que sumó un 0,17%, y el Dax alemán, que se anotó un 0,08%.

Altibajos en Wall Street por la macro y la guerra comercial

En Wall Street, también altibajos. Al cierre de la sesión europea el Nasdaq 100 se dejaba alrededor de un 0,25%, mientras que el Dow Jones perdía alrededor de un 0,15%, y el S&P 500, alrededor de un 0,05%. Pero a medida que iban pasando los minutos, los descensos iban desapareciendo y se iban instalando los números verdes.

Ello, después de conocerse varios datos macro en la primera economía del mundo. En primer lugar, la revisión del PIB, que fue a la baja: desde una tasa anualizada de crecimiento en el cuarto trimestre del año pasado del 2,6%, según lecturas anteriores, hasta el 2,2%, de acuerdo con la última, cuando se esperaba que se situara en el 2,3%. También por debajo de lo esperado se colocaron las preventas de viviendas. Al menos, el paro semanal creció menos de lo previsto.

Pero, posiblemente, más que esto, lo que afectaba a Wall Street eran las declaraciones del asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, que afirmó que la Administración Trump está preparada para continuar negociando con Beijing durante semanas e incluso meses. Ello eleva la incertidumbre sobre cómo puede ser el desenlace de la guerra comercial: las tensiones pueden alargarse, así como sus consecuencias en la economía. Ernie Cecilia, de Bryn Mawr Trust, afirmó en declaraciones a Bloomberg que esta situación crea incertidumbre, algo que a los mercados no les gusta. Además, en su opinión, cuanto más se alarga, más probabilidad hay de que no se llegue a un acuerdo o de que al que se llegue no sea un buen acuerdo«. En todo caso, el secretario estadounidense del Tesoro, Steven Mnuchin, y el representante comercial, Robert Lighthizer, aterrizaron ayer en Beijin para alcanzar un acuerdo con China.

Bonos, divisas y materias primas

En el mercado de bonos, ligera recuperación de las rentabilidades, lo que implica que salió dinero del mercado la deuda. Así, el interés del título americano a diez años pasó desde el 2,37%, su nivel más bajo en quince meses, hasta el 2,39%. El rendimiento de su comparable alemán se recuperó levemente del -0,09% hasta el -0,075%.

La rentabilidad del bono español a diez años subió desde el 1,05% hasta el 1,08% y la del italiano, del 2,45% hasta el 2,47%. En el mercado de divisas, el euro, al cierre de la sesión, perdía un 0,15%, hasta el nivel de 1,1226 unidades.

En el mercado de materias primas, descensos para el petróleo. El barril de Brent, de referencia en Europa, cedía un 0,55% al cierre, hasta los 67,46 dólares. El de West Texas, de referencia en Estados Unidos, perdía un 0,67%, hasta los 59 dólares. Ello, después de que el presidente Donald Trump haya pedido a la OPEP vía Twitter que incremente la producción ante lo caros que están los precios del crudo. Pero también sobre el crudo pudo pesar el dato de crecimiento del PIB americano del cuarto trimestre.

El precio del oro encadenaba su tercera sesión consecutiva de pérdidas: al cierre se dejaba un 1,41%, para colocarse en los 1.291 dólares la onza.