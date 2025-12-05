La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Interior de la Bolsa de Madrid. Efe

El Ibex acecha nuevos máximos tras escalar un 6% en diez jornadas de subidas consecutivas

El selectivo, que ya suma un espectacular 44% en lo que va de año, ronda los 16.800 puntos animado por la expectativa de más bajadas de tipos en EE UU

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:27

Suma y sigue. El Ibex-35 no encuentra techo y encadena una de las mejores rachas de su historia tras diez jornadas consecutivas de subidas ... en la que se ha revalorizado un 6%. El empujón de Inditex y, sobre todo, la nueva expectativa de una bajada de los tipos de interés en EE UU está detrás de esta escalada que lleva al selectivo a acumular una revalorización anual que ya supera un espectacular 44%.

