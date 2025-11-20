La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Palacio de la Bolsa de Madrid

Palacio de la Bolsa de Madrid EFE

Las Bolsas respiran con Nvidia y retoman las subidas a la espera del dato de empleo americano

El Ibex-35 se anota una subida del 0,86% en la apertura y recupera el nivel de los 16.000 puntos

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:07

Comenta

Las cuentas empresariales de Nvidia han plantado cara a los escépticos y han dejan claro que el gigante de los microprocesadores sigue haciendo caja con ... la inteligencia artificial (IA). En una prueba decisiva no solo para el conjunto del sector, sino para todo el mercado, los inversores han respirado ante las dudas que se habían impuesto las sesiones anteriores después de que el mercado empezase a temer que las valoraciones ligadas a las tecnológicas de IA eran desorbitadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

