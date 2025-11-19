La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Jensen Huang, CEO de Nvidia. Efe

El mercado contiene el aliento ante los resultados de Nvidia

La compañía presenta esta noche sus cuentas trimestrales, en pleno temor a una burbuja en la IA

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:09

Comenta

El termómetro de la Inteligencia Artificial (IA) se enfrenta a un momento decisivo. Esta noche, con los mercados europeos ya cerrados, Nvidia presentará unos resultados ... que servirán de guía a los inversores para determinar si el miedo a una burbuja en el sector está justificado o, por el contrario, aún queda un largo camino de inversiones y monetización para estos gigantes tecnológicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

