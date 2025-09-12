La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Manuel Campa EP

José Manuel Campa dimite de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y dejará el cargo en enero

Accedió a la Presidencia en 2019 y vio su mandato renovado el año pasado hasta mayo de 2029

EP

Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:57

El presidente de Autoridad Bancaria Europea (EBA), José Manuel Campa, abandonará su cargo el próximo 31 de enero más de tres años antes de que ... expirase su mandato, según ha adelantado 'Bloomberg' citando a un portavoz del supervisor paneuropeo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Carmen, la madre de cuatro hijos arrollada en Murcia: «Estaba esperando para cruzar cuando el coche se la llevó por delante»
  2. 2 El juez deja en libertad al detenido por el atropello mortal de una mujer en Murcia y le acusa de imprudencia grave y tentativa de fuga
  3. 3 Viernes negro para el tráfico en Murcia con accidentes que complican la circulación en las autovías A-30 y A-7
  4. 4 Retenciones kilométricas en las autovías A-30 y A-7 a la altura de Murcia
  5. 5

    El asesino de Kirk es Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah
  6. 6

    Díaz contraataca en tiempo récord al iniciar los trámites para endurecer el registro de jornada
  7. 7

    Multar por vapear: el controvertido intento por frenar un consumo disparado entre los adolescentes
  8. 8

    Más de 1.200 condenados en la Región de Murcia por ponerse al volante tras beber o tomar drogas
  9. 9 La forma más rápida para quitar el hielo del congelador sin desenchufarlo: solo necesitas papel de aluminio
  10. 10 Tu ropa huele mal al sacarla de la lavadora: estos son los errores más comunes y cómo solucionarlos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad José Manuel Campa dimite de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y dejará el cargo en enero

José Manuel Campa dimite de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y dejará el cargo en enero