El Gobierno eleva la retribución a las renovables para salvar su rentabilidad por la caída de los precios de la luz El ministerio de Aagesen incrementa entre el 7,09% y el 7,398% las primas tras dos años de precios muy altos de la electricidad por la guerra de Ucrania

Edurne Martínez Madrid Martes, 11 de noviembre 2025, 11:52 Comenta Compartir

Por primera vez desde hace ocho años el Gobierno ha puesto encima de la mesa un proyecto de orden que actualiza los parámetros retributivos a ... las energías renovables y que, en la práctica, supondrá un incremento de la tarifa eléctrica a partir del año que viene. El proyecto para el periodo 2026-2031 supondrá un incremento de costes al fijar una rentabilidad de entre el 7,09% y el 7,398%, según consta en la memoria económica de la propuesta publicada por el Ministerio de Transición Ecológica este martes.

Esta actualización para el próximo periodo regulatorio de la retribución regulada del Recore (un sistema que afecta a las renovables tradicionales, pero ni a la eólica ni a la fotovoltaica, según confirman desde Transición Ecológica) supone un cambio tras dos años de precios muy altos, sobre todo por la guerra de Ucrania. Y las primas deben seguir subiendo, aseguran desde el ministerio, porque los precios van bajando y la rentabilidad está regulada en el 7%. «Cuando más caros son los precios de mercado, más bajas son las primas, y viceversa; son dos vasos comunicantes», indican fuentes del ministerio dirigido por Sara Aagesen. En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

