La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Fedea plantea una reforma del impuesto sobre el patrimonio

El think tank advierte de que el diseño actual presenta limitaciones significativas en términos de progresividad, equidad territorial y capacidad redistributiva

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:54

El Impuesto sobre el Patrimonio, pese a su elevada progresividad normativa, tiene una efectividad redistributiva limitada y opera en la práctica como un impuesto simbólico. ... Esta es la conclusión del último estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en el que revela que el tributo concentra la carga sobre el 0,5 % más rico de la población. Esta aparente progresividad, señala, se diluye por su escasa cobertura y por la descentralización autonómica, que permite aplicar bonificaciones del 100% en comunidades como Madrid, Andalucía o Extremadura. El resultado: diferencias territoriales, baja recaudación y escaso impacto en la reducción de desigualdades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Matan a un joven de 21 años en una pelea a machetazos en Bilbao
  2. 2 Una tormenta deja lluvia y granizo en la Región de Murcia y más de 15 litros en una hora en Alguazas
  3. 3 Fallece una mujer de 71 años al salirse su coche de la carretera en Cartagena
  4. 4 Aviso amarillo por tormentas para este domingo en varias zonas de la Región de Murcia
  5. 5 Disuelven una acampada y concentración de motos acuáticas en La Manga
  6. 6

    La Arrixaca acelera para iniciar este año una novedosa inmunoterapia contra el alzhéimer
  7. 7 Un vergel de marihuana balcánica oculto en un antiguo taller de Murcia
  8. 8 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  9. 9

    Los residentes del centro de Murcia se quejan por los problemas para aparcar con la nueva ORA
  10. 10 Un restaurante chino de Murcia organiza citas a ciegas al estilo First Dates: «Quién sabe qué puede pasar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Fedea plantea una reforma del impuesto sobre el patrimonio

Fedea plantea una reforma del impuesto sobre el patrimonio