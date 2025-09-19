La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Viviendas municipales en Bilbao R.C.

Plusvalía municipal: hasta 2.040 euros de diferencia según la localidad

El coste de este gravamen varía entre 850 euros en Bilbao y 2.890 euros en Pamplona

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:12

El aumento de las operaciones de compraventa de viviendas que se está registrando en España -en julio crecieron un 14,3% respecto al mismo mes ... del año anterior- está teniendo un impacto directo en los ingresos de las arcas municipales. El impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) y que comúnmente se conoce como «plusvalía», grava el aumento de valor que experimenta un terreno urbano desde que una persona lo adquiere hasta que lo transmite. Este puede ser por venta (lo paga el vendedor) donación (quien recibe el inmueble) o herencia (el heredero) y está gestionado por los ayuntamientos. Sin embargo, en función de cada localidad, las diferencias pueden alcanzar hasta los 2.040 euros para el mismo tipo de inmueble.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias y las tormentas a la Región de Murcia este fin de semana
  2. 2 Subida salarial del 0,5% para más de 62.000 empleados públicos de la Región de Murcia: cuándo se aplicará
  3. 3

    Segunda condena por el vertido de nitratos al Mar Menor desde desaladoras ilegales
  4. 4 Prisión provisional y sin fianza para el acusado de matar a su mujer en El Algar
  5. 5

    Una concejala de Calasparra presenta su dimisión, la segunda renuncia en el gobierno en menos de un mes
  6. 6 El primer premio de la Lotería Nacional cae en un municipio de la Región de Murcia
  7. 7

    La «degradación» del barrio del Carmen de Murcia reactiva el asociacionismo vecinal
  8. 8 La Croem ficha al rector de la UMU, José Luján, como nuevo secretario general
  9. 9 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 18 de septiembre de 2025
  10. 10

    La covid asoma de nuevo en septiembre a la vuelta del primer verano de tregua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Plusvalía municipal: hasta 2.040 euros de diferencia según la localidad

Plusvalía municipal: hasta 2.040 euros de diferencia según la localidad