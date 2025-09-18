La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero EP

Hacienda aumenta las inspecciones y recauda 19.000 millones con la lucha contra el fraude

Las actuaciones sobre grandes patrimonios permiten liquidar deuda por un importe de 524 millones de euros

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:58

La Agencia Tributaria intensifica su cruzada contra el fraude fiscal y consigue embolsarse 18.928 millones de euros en 2024, un 13% más que el ... año anterior tras realizar casi dos millones de actuaciones de control, según los datos publicados este jueves por Hacienda. Una parte importante de esta cuantía responde a la revisión, corrección de pérdidas infladas de empresas o falsas y cuotas a compensar incorrectas por valor de 5.305 millones de euros, un 58% más que en el ejercicio previo.

