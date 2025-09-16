La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los empleados ahorran 1.500 euros al año con la retribución flexible

Esta modalidad de pago permite al trabajador acceder a beneficios exentos de IRPF y maximizar el ahorro fiscal que puede alcanzar los 2.500 euros anuales

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:04

Cada euro de la nómina cuenta. El aumento de los salarios en los últimos años no ha seguido el ritmo de la inflación y muchos ... trabajadores han encontrado en la retribución flexible una manera de recuperar por esta vía parte de la pérdida de poder adquisitivo. Este sistema legal, que permite al asalariado sacar a su nómina un rendimiento 'extra' al acceder a beneficios exentos de IRPF y maximizar el ahorro fiscal, permite ahorrar a los trabajadores unos 1.300 euros al año, de media. Pero esta cuantía puede alcanzar hasta los 2.500 euros anuales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2 Castejón renuncia a su acta de concejala en el Ayuntamiento de Cartagena y a liderar el partido
  3. 3

    Hijos de un bombero de Murcia jubilado denuncian que falleció por el retraso de la ambulancia: «Lo dejaron morir en la carretera»
  4. 4 Quejas por la complejidad del examen de oposición para auxiliar administrativo en Cartagena
  5. 5

    La Consejería de Educación recurre a expertos del sector privado para cubrir 140 bajas en FP
  6. 6

    El acusado del atropello mortal de Lorca duplicó el límite de alcohol: «Salí a la calle y pensé vaya velocidad lleva ese coche»
  7. 7 Hallan a un hombre muerto en una plaza en Cabo de Palos
  8. 8 Ed Sheeran se suma a las fiestas de La Algaida en Archena y sorprende con su español: «¡Viva la Virgen del Rosario!»
  9. 9 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana 15 al 19 de septiembre en la Región de Murcia
  10. 10

    La apertura del puente de El Raal acaba con cuatro años de separación entre Murcia y Beniel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los empleados ahorran 1.500 euros al año con la retribución flexible

Los empleados ahorran 1.500 euros al año con la retribución flexible