La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un supermercado. M. Cecilio

España encabeza la inflación de la eurozona, que logra mantener su pulso en el 2% en julio

Las principales potencias marcan un nivel de precios por debajo del objetivo del BCE, que en su última reunión frenó las bajadas de tipos ante la incertidumbre por la guerra arancelaria

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:24

España sigue encabezando un mes más la inflación que marcan los países de la eurozona. En el mes de julio España marcó un nivel de ... precios del 2,7%, según los datos confirmados este miércoles por Eurostat, siete décimas por encima del 2% que marcó de media la eurozona, la misma tasa que el mes anterior. De esta forma, España lidera un ranking en el que el resto de grandes potencias del bloque se mantienen por debajo del 2%, el objetivo de precios establecido por el Banco Central Europeo (BCE).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mari Carmen Moreno deja la alcaldía de Águilas y abandona la política: «Me voy como vine: con mi bolso y sin nada material dentro»
  2. 2

    La infección cutánea que se dispara en verano: «Se ha contagiado toda la familia»
  3. 3 Así es la villa de Cabo de Palos que se ha colado en el ranking de las casas más caras a la venta en España
  4. 4 Largas colas en el Mudem de Molina para conseguir las últimas entradas para el B-Side
  5. 5

    La ermitaña de Abarán tuvo que abandonar su morada por los incendios
  6. 6 La incursión nocturna de unos jabalíes pone en guardia a los vecinos de Nueva Cartagena
  7. 7 Liberan a cinco mujeres explotadas sexualmente en prostíbulos de Murcia
  8. 8 Una «incidencia imprevista» dejó sin luz dos veces a los vecinos de La Manga durante la noche de este lunes
  9. 9 Pedreño se disculpa: «Usé una palabra desafortunada, los médicos que están cualificados son los que hacen el MIR»
  10. 10 Una masa de polvo sahariano provoca una caída considerable de la calidad del aire en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad España encabeza la inflación de la eurozona, que logra mantener su pulso en el 2% en julio

España encabeza la inflación de la eurozona, que logra mantener su pulso en el 2% en julio