La inflación se dispara cuatro décimas en julio, hasta el 2,7%, por la electricidad y los carburantes

El INE confirma los datos adelantados: la inflación se situó el mes pasado en el 2,7%, cuatro décimas más, y el índice subyacente se elevó al 2,3%

Cristina Cándido

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:08

El precio de la luz se encareció en julio un 17,3% respecto al mismo mes del año anterior, una subida de precio que fue ... la principal responsable del aumento de la inflación en el país al 2,7% interanual, cuatro décimas más que en el mes anterior y su nivel más alto desde febrero. Según los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles, la electricidad acumula en lo que va de año subidas de precios muy elevadas: en enero el alza interanual fue del 20,5% y en febrero, del 28,1%; pero a partir de entonces inició una senda descendente que ahora se ha interrumpido: en marzo, bajó al 12,8%; en abril, a 10,6%; en mayo, al 8,9%, y en junio, se mantuvo en el 9%, para dispararse en julio al 17,3%.

