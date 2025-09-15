Telefónica presentará el 4 de noviembre su plan estratégico en el que Murtra desvelará su hoja de ruta
La operadora anuncia la fecha en la que definirá sus próximas compras, objetivos financieros y posibles ajustes de plantilla
Madrid
Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:36
El 4 de noviembre será finalmente la fecha elegida por Telefónica para desvelar la hoja de ruta que tomará la compañía después de un año ... de revisión profunda por parte de Marc Murtra y su equipo directivo. En un comunicado, la operadora anuncia que el próximo 4 de noviembre presentará los resultados del tercer trimestre y celebrará su Capital Markets Day (CMD). En el evento presentado por Murtra, presidente ejecutivo; Emilio Gayo, consejero delegado; y Laura Abasolo, directora financiera y de control, se dará a conocer el nuevo plan estratégico de Telefónica.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.