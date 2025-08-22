La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El presidente de Telefónica, Marc Murtra. Reuters

Las acciones de Telefónica y Zegona reaccionan ante el posible interés de comprar Vodafone

El mercado especula con una ampliación de capital de la operadora liderada por Murtra y hace rebotar en Bolsa al fondo británico que ya se ha revalorizado un 70% este año

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:34

El nuevo plan estratégico que Telefónica presentará antes de que termine el año cambiará por completo el rumbo de la operadora, que bajo el timón ... de Marc Murtra ha puesto el foco en fortalecer su posición en el mercado europeo de las telecomunicaciones. Y para ello es fundamental consolidar el sector a través de fusiones y adquisiciones. Para comprar nuevas empresas se necesita liquidez y Telefónica ha vendido en la primera mitad del año sus filiales no estratégicas en Hispanoamérica: Argentina, Colombia, Perú, Uruguay, Chile y Ecuador, pero no es suficiente y una ampliación de capital sería vital para acometer estas adquisiciones.

