Soltec inicia una nueva etapa tras aprobar el plan de reestructuración y la ampliación de capital
La hoja de ruta de la compañía busca recuperar la estabilidad financiera, fortalecer su estructura y garantizar la continuidad de su actividad
Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:00
Soltec celebró este lunes una junta general extraordinaria de accionistas en la que ha aprobado su plan de reestructuración, un paso clave para garantizar la continuidad de la compañía y reforzar su viabilidad a largo plazo. El acuerdo aprobado contempla una reducción del capital social de la sociedad y un aumento simultáneo del mismo mediante la conversión en capital del préstamo capitalizable concedido previamente a la sociedad, lo que conlleva la emisión de más de 365 mil nuevas acciones ordinarias.
El plan de reestructuración incluye un conjunto de medidas financieras y operativas destinadas a consolidar la competitividad de Soltec. Entre ellas, destaca un proceso de reestructuración de deuda con bancos, proveedores y acreedores que contempla una quita media aproximada del 50% y nuevos calendarios de pago diferido. Asimismo, el plan incorpora un refuerzo financiero a través de la entrada de un nuevo socio estratégico con una aportación de 30 millones de euros en préstamo capitalizable, 15 millones en liquidez y la concesión de avales para reactivar la actividad comercial.
La compañía continuará desinvirtiendo en actividades no estratégicas como las divisiones de EPC y gestión de activos para concentrar los recursos en su negocio principal, la división de seguidores solares, que en 2024 generó ingresos de 300 millones de euros y entregó 3,7 GW. De forma paralela, se han puesto en marcha más de 40 iniciativas internas orientadas a la eficiencia operativa, el control financiero y la gestión de tesorería.
La Junta ha acordado también delegar en el consejo de administración la interpretación, desarrollo y ejecución de los acuerdos, así como las facultades necesarias para su elevación a instrumento público y posterior inscripción registral.
Durante la sesión, el consejero delegado de Soltec, Mariano Berges, afirmó: «Con la aprobación de este plan de reestructuración damos un paso decisivo para asegurar la continuidad de la compañía y sentar las bases de un futuro más sólido. Con un equipo renovado, un socio estratégico y una estructura financiera reforzada, Soltec está preparada para afrontar con garantías los próximos retos del sector.»
Con más de dos décadas de trayectoria y más de 20 GW suministrados, Soltec mantiene su compromiso con la innovación y la sostenibilidad, con el objetivo de seguir liderando la evolución del sector solar a nivel global.
