Soltec inicia una nueva etapa tras aprobar el plan de reestructuración y la ampliación de capital

Soltec celebró este lunes una junta general extraordinaria de accionistas en la que ha aprobado su plan de reestructuración, un paso clave para garantizar la continuidad de la compañía y reforzar su viabilidad a largo plazo. El acuerdo aprobado contempla una reducción del capital social de la sociedad y un aumento simultáneo del mismo mediante la conversión en capital del préstamo capitalizable concedido previamente a la sociedad, lo que conlleva la emisión de más de 365 mil nuevas acciones ordinarias.

El plan de reestructuración incluye un conjunto de medidas financieras y operativas destinadas a consolidar la competitividad de Soltec. Entre ellas, destaca un proceso de reestructuración de deuda con bancos, proveedores y acreedores que contempla una quita media aproximada del 50% y nuevos calendarios de pago diferido. Asimismo, el plan incorpora un refuerzo financiero a través de la entrada de un nuevo socio estratégico con una aportación de 30 millones de euros en préstamo capitalizable, 15 millones en liquidez y la concesión de avales para reactivar la actividad comercial.

La compañía continuará desinvirtiendo en actividades no estratégicas como las divisiones de EPC y gestión de activos para concentrar los recursos en su negocio principal, la división de seguidores solares, que en 2024 generó ingresos de 300 millones de euros y entregó 3,7 GW. De forma paralela, se han puesto en marcha más de 40 iniciativas internas orientadas a la eficiencia operativa, el control financiero y la gestión de tesorería.

La Junta ha acordado también delegar en el consejo de administración la interpretación, desarrollo y ejecución de los acuerdos, así como las facultades necesarias para su elevación a instrumento público y posterior inscripción registral.

Durante la sesión, el consejero delegado de Soltec, Mariano Berges, afirmó: «Con la aprobación de este plan de reestructuración damos un paso decisivo para asegurar la continuidad de la compañía y sentar las bases de un futuro más sólido. Con un equipo renovado, un socio estratégico y una estructura financiera reforzada, Soltec está preparada para afrontar con garantías los próximos retos del sector.»

Con más de dos décadas de trayectoria y más de 20 GW suministrados, Soltec mantiene su compromiso con la innovación y la sostenibilidad, con el objetivo de seguir liderando la evolución del sector solar a nivel global.

