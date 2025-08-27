La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El director ejecutivo del grupo, Michael O'Leary, habla durante una rueda de prensa en Bruselas EFE

Ryanair recortará casi un millón de vuelos en España para el próximo invierno

El CEO de la compañía confía en que la Justicia revoque la multa de Consumo por el equipaje de mano

C. P. S.

C. P. S.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:46

Casi un millón de plazas menos en aeropuertos regionales de España para el próximo invierno. Esta es la respuesta de Ryanair a la subida de ... tasas aeroportuarias anunciada recientemente por Aena hace unas semanas. La aerolínea low cost ha adoptado esta decisión ante la «indiferencia» del Gobierno español que está permitiendo que la infraestructura regional «se deteriore y esté infrautilizada». En declaraciones a Europa Press, el consejero delegado de la compañía, Eddie Wilson, confirmó esta decisión. «Vamos a invertir donde podamos obtener un retorno», aseguró.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras desplomarse en una playa de Mazarrón
  2. 2 Beniel se vuelca con Julia, la joven a la que se le paró el corazón en un semáforo al salir del instituto en Murcia
  3. 3 Una joven de Molina de Segura pide donativos para tratar sus tres enfermedades raras: «Mi vida se limita a sobrevivir al dolor»
  4. 4

    La alta temperatura del Mediterráneo aboca a la Región de Murcia a un otoño de riesgo por dana: «Los cauces y avisos tienen que estar listos»
  5. 5 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  6. 6 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  7. 7 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  8. 8

    Canadá descarta comprar 12 submarinos a Navantia
  9. 9 Viva Suecia homenajeará a la tierra que les ha permitido «cumplir su sueño» en el pregón de la Feria de Murcia
  10. 10 Desmantelado un grupo criminal dedicado a los vuelcos de droga en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Ryanair recortará casi un millón de vuelos en España para el próximo invierno

Ryanair recortará casi un millón de vuelos en España para el próximo invierno