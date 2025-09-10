La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una tienda de Zara, buque insignia del grupo Inditex. Efe

Inditex confirma el freno en su crecimiento tras ganar 2.791 millones, apenas un 0,8% más

Las ventas del gigante textil crecieron un 1,6% en el primer semestre fiscal «en un entorno complejo»

Clara Alba

Clara Alba

Madrid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:12

Inditex confirma la ralentización del ritmo de crecimiento que en los últimos trimestres fiscales han lastrado a la compañía en Bolsa, con una caída acumulada ... este año del entorno del 15% frente a la subida del 30% que suma el parqué nacional en el periodo. El gigante textil ganó 2.791 millones de euros entre febrero y julio, apenas un 0,8% más, y las ventas se incrementaron un 1,6% hasta los 18.357 millones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una conductora y su acompañante queda gravemente herida al chocar contra un árbol en Mula
  2. 2 Un hombre muere al caer en un pozo en Cartagena
  3. 3 Francisco Lucas ordena a la Guardia Civil impedir la concentración de Vox frente al centro de menores de Santa Cruz este miércoles
  4. 4

    El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone 150.000 euros de fianza
  5. 5 Seis alimentos que nunca deberías recalentar en el microondas: así puedes evitar las intoxicaciones alimentarias
  6. 6 Dos conductores resultan heridos al chocar en San Pedro
  7. 7

    El malestar de los voluntarios deja sin Protección Civil a la feria de La Fica hasta el viernes
  8. 8 Protesta de interinos para exigir cambios en las oposiciones
  9. 9 Identifican a varias personas cuando hacían una barbacoa junto al río Chícamo
  10. 10 Arrestado por pinchar 47 neumáticos de 22 coches en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Inditex confirma el freno en su crecimiento tras ganar 2.791 millones, apenas un 0,8% más

Inditex confirma el freno en su crecimiento tras ganar 2.791 millones, apenas un 0,8% más