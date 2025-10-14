La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

Bruselas multa a Gucci, Chloé y Loewe con 157 millones de euros por fijar precios de reventa

La Comisión afirma que las tres empresas restringieron la capacidad de los minoristas independientes con los que trabajan para establecer sus propios precios

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 14 de octubre 2025, 11:51

Comenta

La Comisión Europea ha fijado este viernes una multa de 157 millones de euros a las marcas de moda Gucci, Chloé y Loewe por prácticas ... anticompetitivas en materia de precios. Más concretamente, la investigación de los equipos técnicos del Ejecutivo comunitario apuntan que las tres conocidas firmas restringieron la capacidad de los minoristas independientes con los que trabajaban para establecer sus propios precios minoristas, tanto online como offline, para los productos diseñados y vendidos por Gucci, Chloé y Loewe, una práctica que incrementa los precios y reducen la oferta de los consumidores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lo que sabemos sobre el problema del corte de agua potable en los municipios del Mar Menor
  2. 2 Di adiós a la ropa arrugada durante tus viajes: el truco para que luzca perfecta sin tener que usar la plancha
  3. 3 El agua potable tardará varios días en regresar a los municipios de la Región de Murcia afectados por la dana
  4. 4 Vecinos de La Flota denuncian que las ratas campan por los jardines de este barrio de Murcia
  5. 5 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 13 al 17 de octubre en la Región de Murcia
  6. 6 Las lluvias vuelven a la Región de Murcia: alerta amarilla para este lunes
  7. 7 La venta de paquetes perdidos vuelve a Murcia
  8. 8

    Los sindicatos amenazan al Gobierno con una huelga de funcionarios si no suben los salarios
  9. 9 El Ministerio cambiará los nombres de varias autovías que rodean Murcia
  10. 10 Decathlon abre proceso de selección para su nueva tienda en el centro de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Bruselas multa a Gucci, Chloé y Loewe con 157 millones de euros por fijar precios de reventa

Bruselas multa a Gucci, Chloé y Loewe con 157 millones de euros por fijar precios de reventa