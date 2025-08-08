La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una oficina de Naturgy R. C.

La Audiencia Nacional archiva la querella contra Naturgy por inflar los precios de la luz

La Fiscalía acusaba a la eléctrica de una presunta manipulación del mercado durante la pandemia, tras una denuncia de Facua

EP

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:15

La Audiencia Nacional ha acordado el archivo del procedimiento que la Fiscalía presentó en junio de 2024 contra Naturgy Generación por un presunto delito relativo ... al mercado y los consumidores por incrementar los precios de producción energética en su central térmica de ciclo combinado de Sabon 3 (A Coruña) desde marzo de 2019 a diciembre de 2020.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El avistamiento de un tiburón provoca el revuelo de los bañistas en una playa de Mazarrón
  2. 2

    Empresarios jumillanos ofrecen sus instalaciones a la comunidad musulmana para realizar sus rezos
  3. 3 Hallan el cadáver de un hombre en una céntrica calle de Archena
  4. 4 Los murcianos despiden a Brigitte, la querida quiosquera de Gran Vía, fallecida en junio
  5. 5 Detenido un repartidor por apropiarse de envíos por valor de más de 5.000 euros en Alcantarilla
  6. 6 La oxidación de la torre Sol y Mar de Santiago de la Ribera cuesta a los vecinos más de 1,2 millones de euros
  7. 7 El primer premio de la Lotería Nacional cae en Cartagena y La Manga del Mar Menor
  8. 8 Así sería Murcia si conservara sus edificios históricos, según la IA: «La ciudad que podríamos haber tenido»
  9. 9 Cuatro establecimientos de Murcia estrenan sus recuperadas terrazas covid
  10. 10 Detienen al presunto autor de una agresión sexual a una menor que se había fugado de casa en Fuente Álamo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Audiencia Nacional archiva la querella contra Naturgy por inflar los precios de la luz

La Audiencia Nacional archiva la querella contra Naturgy por inflar los precios de la luz