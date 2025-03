Ángela de Miguel (Valladolid, 1971) se encuentra en plena batalla por acceder a la presidencia de Cepyme en las próximas elecciones que se celebrarán el ... 20 de mayo. Es la apuesta del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, para desbancar a Gerardo Cuerva, después de que en estas últimas semanas las fricciones entre ambos hayan ido en aumento y desembocado en una especie de guerra pública. Pero De Miguel –abogada, empresaria y líder de CEOE Valladolid– tiene claro que liderará Cepyme por su proyecto y su currículum, no por el padrinazgo de Garamendi o por ser mujer.

–¿Le molesta que la presenten como la candidata de Antonio Garamendi?

–Me gusta hablar de proyectos, no de personas. Nos planteamos un nuevo proyecto para Cepyme –con muchísima más presencia y fuerza– y el presidente estuvo de acuerdo.

–Pero le va a favorecer contar con su respaldo.

–Lo que me va a favorecer es el proyecto y el modelo, no las personas. Lo que me va a favorecer es que queremos un modelo donde tengamos una unidad empresarial para ser más fuertes y un modelo donde se trabaje de manera intensiva para la pyme.

–Aún no cuenta con apoyos mayoritarios oficiales para liderar Cepyme, pero ¿le constan extraoficialmente?

–Estamos convencidos de que el proyecto va a tener ese apoyo mayoritario.

–Si no se hubiera permitido finalmente la delegación de votos en estas elecciones, ¿lo tendría más difícil para ganar?

–Creo que no. Al final las personas son libres de decidir su voto con un modelo o con otro. Lo importante es que el modelo respete las normas que nos hemos dado y respete nuestros órganos de gobierno. No se pueden cambiar las normas porque pensemos que nos perjudican o nos benefician. Cualquier modificación estatutaria tiene que hacerse con el debido consenso.

–¿Se plantea en el futuro suprimir la delegación de votos como tienen CEOE o ATA?

–Esa es una decisión que tiene que tomar la organización, no el presidente. Nosotros no estamos pensando en una organización personalista donde el presidente decide.

–¿Considera que Cuerva cometió una ilegalidad al aprobar el cambio en la votación?

–El artículo de los estatutos es claro y dice que tiene que ser a propuesta del Comité Ejecutivo. No me parece tampoco adecuado el momento de hacer esta modificación justamente cuando ya se tenía que haber abierto el periodo electoral.

«Se podría haber hecho más»

–¿Siente que Cuerva se ha deslegitimado para renovar como presidente de Cepyme?

–Hay que analizar lo que ha sucedido y la Cepyme que queremos para el futuro. Muchos creemos que se podría haber hecho mucho más. A mí me hubiera gustado que en estos últimos años Cepyme hubiera tenido muchísima más presencia pública, tener una marca que conozcan absolutamente todos los ciudadanos españoles. Me hubiera gustado tener una Cepyme que hubiera propuesto muchísimas más medidas antes de que las medidas se apliquen y con muchísima más presencia en Europa.

–¿Esta batalla dentro de la CEOE no está dañando su imagen?

–Que haya dos candidatos distintos con dos propuestas distintas es absolutamente normal. Que cada una de las diferentes organizaciones y personas se posicionen por un modelo o por otro me parece absolutamente natural. Que haya otras personas que decidan llevarlo al tema personal o que quieran hacer otro tipo de cosas, habrá que preguntarles a ellos.

–¿Le preocupa que otras patronales como Conpymes aprovechen esta guerra interna para asentarse en el diálogo social?

–Uno de los problemas es que a lo mejor Cepyme no ha tenido la presencia y la fuerza y la decisión propositiva que tenía que tener. Y esto nos ha llevado a una situación de debilidad. Hace seis años nadie se podía plantear que dejáramos espacios para otras organizaciones. Cepyme tiene muchísimos años de historia y la debilidad surge ahora, pero no surge a raíz de unas elecciones, viene de antes.

–Conpymes ha celebrado esta semana un acto contra la reducción de jornada. ¿Cepyme no ha sido suficientemente beligerante?

–No puede haber ninguna organización empresarial en España que no diga que las 37 horas y media son catastróficas para la pyme española y sobre todo para la empresa más pequeña.

Buscar otros mercados

–¿Está convencida de que no será aprobada en el Congreso?

–Estoy convencida porque creo que va a ser tan dañina para España, para empresas y trabajadores, que me costaría mucho pensar que nuestros parlamentarios pudieran adoptar una medida que vaya a ser tan dramática para España. Y desde luego vamos a hacer todo lo posible y lo imposible para que no se adopte.

–¿A favor o en contra de subir el salario mínimo?

–Totalmente en contra. Para la empresa más pequeña el impacto es muchísimo mayor que para la empresa más grande. La subida de salario mínimo cuando absorbe ya gran parte de lo que son los salarios de una zona deja de facto sin valor la negociación colectiva y el diálogo social.

–Los empresarios se quejan también de la falta de mano de obra. ¿Le consta que las pymes tienen problemas para contratar trabajadores?

–Es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos ahora mismo en España. En prácticamente todos los sectores hay una carencia muy importante y es fundamental trabajar en la formación y adecuarla a las necesidades del empleo.

–¿Les afectará mucho a las pymes la guerra de Trump?

–Dependerá de los sectores, de cómo se van fijando los aranceles, pero evidentemente hay mucha pyme que exporta a Estados Unidos, mucha del sector agroalimentario, que parece que por ahí van a ir gran parte de los aranceles. Y hay que estar apoyando a estas pymes, teniendo presencia firme en Europa para que se escuche a la empresa española y trabajar directamente con la pyme para buscarle mercados alternativos.

–¿Percibirá un salario como presidenta de Cepyme?

–Creo que uno de los problemas que ha habido es que a lo mejor hemos tenido espacios que no han estado cubiertos por no tener una dedicación exclusiva. Y es muy importante que todo el mundo conozca exactamente qué es lo que uno está recibiendo de la organización.

–Es decir, que hará público su salario con total transparencia.

–Absolutamente.

–Es triste tener que hacerle esta pregunta, pero ¿le favorece el hecho de ser mujer?

–Al final lo que me favorece y me perjudica es mi proyecto y mi currículum. El hecho de ser mujer creo que no me afecta ni me perjudica. Al final las personas votarán un proyecto y votarán la capacidad que uno tiene de trabajar y sacar adelante ese proyecto.