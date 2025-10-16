La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una familia en un parque infantil. A. Gómez

La desigualdad se dispara en España: la mitad de las familias posee menos del 7% del total de la riqueza

El 10% de los hogares más adinerados concentran el 54% de la renta y la brecha entre los mayores de 75 años y los menores de 35 se ha ampliado de 50.000 a 360.000 euros

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:36

Comenta

La riqueza de las familias españolas ha aumentado un 81% en los últimos veinte años (en concreto de 2002 a 2022) en términos reales, sobre ... todo motivado por la subida de los precios de la vivienda, según un estudio publicado este jueves por Fedea que revela que este gran crecimiento ha sido «muy desigual». Aunque los activos casi se han duplicado en dos décadas, la riqueza se concentra en unos pocos o, lo que es lo mismo, aunque la riqueza se haya multiplicado, el número de familias sobre las que se reparte se ha reducido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Mancomunidad reactiva el suministro de agua no potable en San Javier, San Pedro y Los Alcázares
  2. 2

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  3. 3 Muere un conductor en Murcia tras chocar contra un árbol en una rotonda de acceso al aeropuerto
  4. 4

    El Taibilla vincula la contaminación del agua potable en los municipios del Mar Menor con la alteración de suelos
  5. 5 Hallan un cadáver flotando en el puerto pesquero de Águilas
  6. 6 Más de 17 kilómetros de retenciones en la A-30, a la altura de Murcia
  7. 7

    Indignación por el estado de las carreteras en Murcia tras la muerte de un ciclista: «No es el primero que se deja las ruedas en ese socavón»
  8. 8 El centro de acogida de Santa Cruz echa el cierre y trasladan solo a los menores extranjeros a cargo de la Comunidad al albergue de El Valle
  9. 9

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  10. 10

    Las parejas con hijos pero sin papeles también tendrán derecho a la pensión de viudedad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La desigualdad se dispara en España: la mitad de las familias posee menos del 7% del total de la riqueza

La desigualdad se dispara en España: la mitad de las familias posee menos del 7% del total de la riqueza