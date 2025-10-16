La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edificio 'La Vela', sede corporativa de BBVA en Madrid EFE

El criterio para fijar el precio de una segunda opa puede costar más de 500 millones a BBVA

El mercado cree que el banco vasco no logrará el sí del 50% de los accionistas del Sabadell y necesitará una segunda oferta en metálico

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:27

Comenta

Este viernes es el día. 18 meses después de que empezara el intento de BBVA de comprar el Sabadell, el regulador de los mercados anunciará ... el resultado de la opa de la entidad vasca: cuántos accionistas del Sabadell han aceptado un canje de una acción de BBVA por cada 4,8376 del banco catalán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Mancomunidad reactiva el suministro de agua no potable en San Javier, San Pedro y Los Alcázares
  2. 2

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  3. 3 Más de 17 kilómetros de retenciones en la A-30, a la altura de Murcia
  4. 4

    Grupo Piñero planea su primera inversión en la Región de Murcia
  5. 5

    Ábalos esquiva la cárcel pese a los «ingresos irregulares» y el «creciente» riesgo de fuga
  6. 6 Hallan un cadáver flotando en el puerto pesquero de Águilas
  7. 7 Hallan un cadáver flotando en el puerto pesquero de Águilas
  8. 8

    Las parejas con hijos pero sin papeles también tendrán derecho a la pensión de viudedad
  9. 9 El centro de acogida de Santa Cruz echa el cierre y trasladan solo a los menores extranjeros a cargo de la Comunidad al albergue de El Valle
  10. 10

    Los científicos confían en la resistencia del Mar Menor para «digerir» los daños por los arrastres de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El criterio para fijar el precio de una segunda opa puede costar más de 500 millones a BBVA

El criterio para fijar el precio de una segunda opa puede costar más de 500 millones a BBVA