La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer pasa frente a una publicidad de los días previos al BlackFriday en Bilbao. Reuters

Consumo vigila las falsas rebajas durante el 'Black Friday' con amenaza de sanciones

El ministerio que dirige Pablo Bustinduy ya multó con 350.000 euros a siete grandes empresas por estas prácticas en la anterior campaña

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:49

Comenta

Su celebración oficial es el último viernes de noviembre, pero los anuncios de rebajas y grandes ofertas del Black Friday copan desde ya los escaparates ... de tiendas, grandes almacenes y gigantes tecnológicos, que afrontan en estas semanas el periodo de mayor volumen de ventas del año. Un ciclo que las empresas aprovechan para captar la atención de los consumidores -ávidos por adelantar las compras navideñas-, en ocasiones con descuentos que, en realidad, no son tan atractivos como parecen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tiroteo en el garito de El Luli en Las Seiscientas de Cartagena: disparos a quemarropa
  2. 2 Fallece una octogenaria 4 días después de ser herida en un atraco en Murcia
  3. 3 El rabo de gato trae una «emergencia ecológica» a la Región de Murcia y reduce la seguridad vial
  4. 4

    Las cuentas pendientes del franquismo en la Región de Murcia
  5. 5

    Los jefes de servicio de La Arrixaca rechazan «más parches» y reclaman «un nuevo hospital»
  6. 6 Luto y emoción en la subida de la Virgen de Bolnuevo
  7. 7 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 16 de noviembre de 2025
  8. 8

    El Real Murcia se estrella ante su impotencia y un Teruel sólido
  9. 9 Y si construimos una nueva Arrixaca
  10. 10 Fatboy Slim y Guitarricadelafuente, primeras confirmaciones del Warm Up 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Consumo vigila las falsas rebajas durante el 'Black Friday' con amenaza de sanciones

Consumo vigila las falsas rebajas durante el &#039;Black Friday&#039; con amenaza de sanciones