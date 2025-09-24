La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Frutas y hortalizas, entre los alimentos que más suben en el último año. Efe

Los consumidores pagan 1.132 euros más de media al año por elegir el súper más caro

La cesta de la compra sube un 2,5% en el último año, según un estudio de la OCU que refleja una subida de precios generalizada en todas las cadenas de distribución

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:10

Comprar en un supermercado u en otro puede marcar la diferencia del ahorro a final de año en la cesta de la compra. Así lo ... evidencia un informe de la OCU, que la organización elabora anualmente, y que apunta a que la diferencia de precios entre la cadena más cara y la más barata puede alcanzar los 1.132 euros al año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iron Maiden liderará el Rock Imperium de Cartagena con su gira de 50 aniversario
  2. 2 Concierto gratuito de la Orquesta Panorama en la Región de Murcia: dónde y cuándo actúan
  3. 3 La Fiscalía reabre la causa contra el exjefe de Urgencias del Reina Sofía y se querella por presunta agresión sexual a nueve sanitarias
  4. 4 A prisión por tratar de matar a dos mujeres de una familia rival en Cartagena
  5. 5

    Un enfermero murciano en Gaza: «Nos llegaban niños con disparos. Nunca estás preparado para eso»
  6. 6

    Trece municipios de la Región de Murcia aspiran ya a albergar el centro de microchips
  7. 7 Disneyland París está buscando trabajadores en España: ciudades y fechas en las que se realizarán las entrevistas
  8. 8

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación
  9. 9

    El modelo «obsoleto» de oposiciones docentes, a examen en Educación
  10. 10

    Retoman la construcción de 135 viviendas que López Rejas dejó sin acabar en la pedanía murciana de La Ñora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los consumidores pagan 1.132 euros más de media al año por elegir el súper más caro

Los consumidores pagan 1.132 euros más de media al año por elegir el súper más caro