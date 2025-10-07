La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La CNMC ve «innecesario» elaborar informes sobre el control de tensión que falló en el apagón

En un informe, el supervisor considera que «no aportará valor adicional»

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 7 de octubre 2025, 15:54

Comenta

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ve «innecesarios» los mandatos del proyecto de real decreto para reforzar el sistema eléctrico tras ... el apagón que requieren al órgano supervisor la elaboración de un informe trimestral del control de tensión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre en el incendio de su vivienda en un barrio de Cartagena
  2. 2 Estos son los rivales de los equipos de la Región de Murcia en la Copa del Rey
  3. 3 Nuevo recorte en las nóminas: así caerá tu sueldo a partir de 2026 por el MEI
  4. 4 Muere Pepe Rubiales, fundador del Parlamento Andaluz de Murcia
  5. 5 Sacyr gana a la Comunidad una demanda de 160 millones por el aeropuerto de la Región de Murcia
  6. 6

    El Gobierno descarta la reconstrucción del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Cartagena
  7. 7 Ouigo refuerza el servicio entre Murcia y Madrid con una nueva frecuencia diaria a partir del 14 de diciembre
  8. 8 Los tres tipos de tatuajes que una dermatóloga nunca se haría: pueden poner en riesgo tu salud
  9. 9 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: alerta amarilla para este jueves
  10. 10

    Maratón científico en Murcia para diagnosticar a Sofía: 120 expertos buscan en 48 horas respuestas en sus genes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La CNMC ve «innecesario» elaborar informes sobre el control de tensión que falló en el apagón

La CNMC ve «innecesario» elaborar informes sobre el control de tensión que falló en el apagón