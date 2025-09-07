La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El 'clic' que salva el comercio de barrio

Las tiendas de toda la vida se convierten en punto de recogida de paquetería para ganar dinero y sobrevivir frente a las grandes plataformas digitales

José A. González

José A. González

Madrid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:44

A los españoles les cuesta cada vez más bajar a la tienda del barrio a hacer la compra. Las grandes superficies dieron un mordisco importante ... a su negocio y la irrupción del comercio electrónico se llevó a numerosos clientes más. Tan solo uno de cada cuatro —según datos del Observatorio Cetelem— acude a la 'tienda de toda la vida'. En los últimos años, sin embargo, esto ha cambiado. Y lo ha hecho, paradójicamente, gracias a la venta online.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desalojan un edificio de Cartagena tras el hundimiento de una escalera
  2. 2 Fallece a los 47 años Charo Abellán, del grupo de coros y danzas Francisco Salzillo de Murcia
  3. 3

    La Región de Murcia bate el récord con 15.770 alumnos a la espera para el examen de conducir
  4. 4

    Una moción de Vox pide prohibir «cualquier vestimenta islámica» en espacios públicos de la Región de Murcia
  5. 5

    Educación adjudica otras 870 plazas de maestro en la Región de Murcia, pero deja aún vacantes 150 de ESO y FP
  6. 6 Los alumnos del CEIP San Cristóbal de Cartagena no irán a clase el lunes tras detectar restos de amianto
  7. 7 Un incendio calcina tres autobuses en Jumilla
  8. 8

    Libertad para los tres detenidos por el cultivo de maría en el chalé de Molina de Segura
  9. 9

    Remontada con suspense de un Cartagena que engancha
  10. 10

    Tecnologías inmersivas con sello murciano para ayudar a la OTAN a salvar vidas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El 'clic' que salva el comercio de barrio

El &#039;clic&#039; que salva el comercio de barrio