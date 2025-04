Bruselas impone multas millonarias a Apple y Meta en plena guerra comercial con EE UU

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Teresa Ribera, avisó a principios de mes que -a pesar del pulso entre la ... Unión Europea (UE) y Donald Trump con los aranceles- no le temblaría el pulso a la hora de multar a las grandes tecnológicas que no cumplan con las leyes comunitarias. Y este miércoles Bruselas ha cumplido su promesa y ha impuesto dos multas multimillonarias a Apple y Meta, de 500 y 200 millones, respectivamente, por no respetar la Ley europea de Mercados Digitales.

Más concretamente, la Comisión Europea acusa a la compañía fundada por Steve Jobs de «incumplir su obligación de no controlar la actividad de los proveedores» en virtud de la ley europea. En el caso de Meta -compañía matriz de Facebook, Instagram y Whatsapp- Bruselas apunta que incumplió su obligación de «ofrecer a los consumidores la opción de un servicio que utilice menos datos personales». La decisión de imponer multas millonarias a las dos empresas llega después de un «extenso diálogo» con ambas compañías y tras escuchar su punto de vista y sus argumentos.

Ribera ha apuntado que la decisión transmite «un mensaje firme y claro» a las 'big tech' y defiende que la Ley de Mercados Digitales (DMA) es «un instrumento crucial», ya que protege a los consumidores europeos y nivela las condiciones de competencia. «Apple y Meta no han cumplido con la DMA, al implementar medidas que refuerzan la dependencia de los usuarios empresariales y los consumidores de sus plataformas. Como resultado, hemos tomado medidas firmes pero equilibradas contra ambas compañías, basadas en reglas claras y predecibles», ha destacado.

La investigación del Ejecutivo comunitario sobre Apple ha concluido que la empresa con sede en Sillicon Valley impone ciertas restricciones a los desarrolladores de aplicaciones, de modo que no se pueden beneficiar de las ventajas de distribuidores alternativos a la App Store de Apple. Del mismo modo, a los consumidores no se les ofrecen alternativas y ofertas más baratas, ya que la compañía no permite a los desarrolladores informar directamente a los usuarios de esas ofertas.

En paralelo a la sanción -que según Bruselas tiene en cuenta la gravedad y la duración de la vulneración de la ley europea-, la Comisión ha ordenado a Apple que retire las restricciones técnicas y comerciales y que evite perpetuar el quebrantamiento de la ley europea que rige la actividad de las plataformas digitales en la UE.

«Consiente o paga»

En el caso de Meta, el Ejecutivo comunitario apunta que, en base a la Ley de Mercados Digitales, los usuarios que no consientan al acceso a sus datos personales tienen derecho a una alternativa equivalente y menos personalizada. En noviembre de 2023 las plataformas de Meta introdujeron el modelo publicitario «consiente o paga», a través del cual los usuarios de Facebook e Instagram debían consentir el uso de sus datos para anuncios personalizados o pagar una suscripción mensual para acceder a una versión libre de publicidad.

Para Bruselas este modelo no cumple con la ley europea, ya que no ofrece una alternativa equivalente a una versión de estas redes sociales que utilizase menos datos personales. Tras numerosos intercambios con la Comisión Europea, Meta introdujo una nueva versión que requiere menos datos personales y que los equipos técnicos del Ejecutivo están analizando actualmente. La sanción impuesta este miércoles corresponde al periodo de tiempo en el que la compañía no ofrecía una alternativa al modelo de «consiente o paga» -entre marzo de 2024 y noviembre de 2024- y la institución comunitaria precisa que la multa tiene en cuenta «la gravedad y la duración» de la infracción de la ley comunitaria. Este mismo miércoles Bruselas ha concluido que el servicio de intermediación de Meta, Facebook Marketplace no estará sujeto a la Ley de Mercados Digitales, ya que tuvo menos de 10.000 usuarios en 2024.

Apple y Meta tienen ahora 60 días para cumplir con la decisión de la Comisión Europea. De lo contrario, se arriesgan a una penalización periódica por parte de Bruselas.