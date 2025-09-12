La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Humo procedente de la combustión de un motor de un coche sale de dos tubos de escape. EFE/Oliver Weiken

Bruselas evita flexibilizar el fin de los vehículos de combustión más allá de 2035

Los fabricantes exigen espacio para desarrollar coches híbridos que usen motores alternativos después de la fecha fijada

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal en Bruselas

Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:53

La industria automovilística europea enfrenta grandes desafíos: debe competir con los vehículos eléctricos chinos -más baratos- y enfrentarse a la descarbonización del sector. En este ... contexto, fabricantes europeos de automóviles mantuvieron este viernes en Bruselas una reunión con representantes de la Comisión Europea en la que su principal demanda era que el Ejecutivo comunitario flexibilice la prohibición de los motores de combustión a partir de 2035, dejando espacio para desarrollar vehículos híbridos impulsados por combustibles alternativos.

